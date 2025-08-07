El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Policía Nacional, en los accesos a la cárcel de Segovia. El Norte

Segovia

Detenida por intentar colar droga en la cárcel en un preservativo dentro de su cuerpo

La mujer trató de introducir hachís para su hijo en la centro penitenciario de Perogordo

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:43

La Policía Nacional de Segovia, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario de Perogordo, ha llevado a cabo una operación conjunta que ha culminado con la detención de una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública.

La intervención se produjo durante una inspección previa al acceso de las visitas programadas con los internos. La mujer, que acudía a visitar a su hijo, fue detectada por una unidad cinológica especializada en la búsqueda de sustancias estupefacientes de Instituciones Penitenciarias.

Al ser requerida por los agentes, la detenida entregó voluntariamente a los funcionarios dos fragmentos de hachís que ocultaba en el interior de un preservativo dentro de sus cavidades corporales. Por estos hechos, fue arrestada como presunta responsable de intentar introducir drogas en el interior del centro penitenciario.

Noticias relacionadas

La escalada de violencia convierte la cárcel de Segovia en un «sálvese quien pueda»

La escalada de violencia convierte la cárcel de Segovia en un «sálvese quien pueda»

La falta de personal sanitario multiplica los problemas de la prisión segoviana

La falta de personal sanitario multiplica los problemas de la prisión segoviana

Esta actuación se enmarca dentro de las labores periódicas que desarrollan la Policía Nacional y el personal penitenciario con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir la entrada de sustancias ilícitas en el centro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  2. 2 Aplazado el Trofeo Ciudad de Valladolid que se iba a jugar esta noche
  3. 3 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  4. 4 Detienen a un hombre por realizar tocamientos a varias mujeres en las fiestas de Íscar
  5. 5 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  6. 6

    Nuevo incendio en la zona en la que se ubica el mayor vertedero ilegal de Valladolid
  7. 7 Nuevas paradas de tren en Valladolid desde este viernes entre Madrid y Santander
  8. 8

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  9. 9 Ingresan en San Telmo al hombre que se tumba ebrio sobre la calzada
  10. 10

    La Feria de Día estrena diseño, suma participantes y recupera Santa Cruz: este es el listado de casetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenida por intentar colar droga en la cárcel en un preservativo dentro de su cuerpo

Detenida por intentar colar droga en la cárcel en un preservativo dentro de su cuerpo