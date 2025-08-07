Detenida por intentar colar droga en la cárcel en un preservativo dentro de su cuerpo

Patrulla de la Policía Nacional, en los accesos a la cárcel de Segovia.

El Norte Segovia Jueves, 7 de agosto 2025, 11:43

La Policía Nacional de Segovia, en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario de Perogordo, ha llevado a cabo una operación conjunta que ha culminado con la detención de una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública.

La intervención se produjo durante una inspección previa al acceso de las visitas programadas con los internos. La mujer, que acudía a visitar a su hijo, fue detectada por una unidad cinológica especializada en la búsqueda de sustancias estupefacientes de Instituciones Penitenciarias.

Al ser requerida por los agentes, la detenida entregó voluntariamente a los funcionarios dos fragmentos de hachís que ocultaba en el interior de un preservativo dentro de sus cavidades corporales. Por estos hechos, fue arrestada como presunta responsable de intentar introducir drogas en el interior del centro penitenciario.

Esta actuación se enmarca dentro de las labores periódicas que desarrollan la Policía Nacional y el personal penitenciario con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir la entrada de sustancias ilícitas en el centro.