Instalaciones del Penitenciario de Perogordo. Antonio de Torre

Un nuevo altercado en la cárcel de Segovia deja varios funcionarios e internos heridos

La organización TAMPM denuncia la escalada de violencia en el centro de Perogordo y exige medidas urgentes

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:07

El Centro Penitenciario de Perogordo, en Segovia ha vuelto a ser escenario de un grave incidente que pone de manifiesto la creciente tensión y peligrosidad ... existente en la cárcel segoviana. Según ha denunciado la asociación profesional de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), el pasado jueves, 14 de agosto, entre las 20:05 y las 20:15 horas, durante el cierre regimental vespertino de celdas, se desató una trifulca de «extrema gravedad» que dejó varios funcionarios heridos y múltiples internos en aislamiento o trasladados al Hospital General. Este último suceso se suma a una larga serie de altercados registrados en los últimos meses, especialmente durante el verano, que han convertido la prisión segoviana en un foco de preocupación para los trabajadores y las autoridades penitenciarias.

