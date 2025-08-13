El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de Policía Nacional accede a la cárcel de Segovia. Antonio de Torre
Segovia

Un funcionario de prisiones ayuda a la policía a identificar a un exinterno y recibe amenazas de muerte

El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar reclama seru considerados como agentes de autoridad

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:10

Un funcionario del Centro Penitenciario de Perogordo, en Segovia, ha denunciado la situación de indefensión que viven los trabajadores de prisiones al no estar reconocidos legalmente como agentes de la autoridad. El caso se produjo cuando, estando fuera de servicio, colaboró con la Policía Nacional para identificar a un exinterno condenado por varios delitos de violencia de género y buscado por sospechas de maltratar a su pareja actual.

Tras la identificación, el exinterno amenazó de muerte al funcionario y a su familia, asegurando que conocía su domicilio. Sin embargo, la Policía Nacional le informó de que no podía detenerle en ese momento al no tener el trabajador penitenciario la condición de agente de la autoridad.

Según denuncian el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, esta situación contrasta con la de otros profesionales como conductores de autobús o docentes, que sí cuentan con esta protección legal y cuya agresión o amenaza puede implicar detención inmediata.

Las organizaciones de funcionarios recuerdan que los empleados de prisiones trabajan de forma directa con personas condenadas, lo que les expone a amenazas y agresiones, tanto en su puesto como fuera de él. Por ello, reclaman a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se reconozca de forma oficial a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para garantizar su seguridad y la de sus familias.

