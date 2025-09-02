El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Las máquinas ya trabajan en la obra del paseo de Santo Domingo. Óscar Costa

Segovia

La Fuencisla busca nuevo recorrido para esquivar las obras de Santo Domingo de Guzmán

Las alternativas que la cofradía baraja al itinerario tradicional son San Lorenzo y la Cuesta de los Hoyos

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:35

La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla ultima los preparativos para las procesiones de la patrona que organiza con motivo de su fiesta ... y el novenario, previstas para los días 18 (subida de la Virgen a la Catedral) y 28 (bajada al santuario), aunque este año ha surgido un inconveniente: las obras en la parte superior de Santo Domingo de Guzmán obligan a la cofradía a pensar en un recorrido alternativo que garantice la seguridad y la solemnidad del acontecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  2. 2

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  3. 3 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  4. 4

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  5. 5 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  6. 6

    Último chapuzón en las piscinas municipales: «Hay mucho que mejorar de cara a la próxima temporada»
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  9. 9

    El Ayuntamiento rebajará el 10% el Impuesto de Vehículos en 2026
  10. 10

    Muere un hombre y otro resulta herido en un accidente en Villacastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Fuencisla busca nuevo recorrido para esquivar las obras de Santo Domingo de Guzmán

La Fuencisla busca nuevo recorrido para esquivar las obras de Santo Domingo de Guzmán