La Fuencisla busca nuevo recorrido para esquivar las obras de Santo Domingo de Guzmán

La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla ultima los preparativos para las procesiones de la patrona que organiza con motivo de su fiesta ... y el novenario, previstas para los días 18 (subida de la Virgen a la Catedral) y 28 (bajada al santuario), aunque este año ha surgido un inconveniente: las obras en la parte superior de Santo Domingo de Guzmán obligan a la cofradía a pensar en un recorrido alternativo que garantice la seguridad y la solemnidad del acontecimiento.

El paseo de Santo Domingo, vía principal del itinerario tradicional de 3 kilómetros que comunica el santuario de la Fuencisla con la Catedral, está ya cortado entre la rotonda de IE University y la plaza Oriental, y así será durante dos meses. Será, pues, imposible, que la procesión de la Virgen transite por este tramo. «El Ayuntamiento de Segovia nos ha transmitido la imposibilidad de realizar las procesiones por ahí, porque van a levantar todo el adoquinado. Nos han dado todas las facilidades para elegir alternativa, pero la obra no se puede aplazar», lamenta Julio Borreguero, presidente de la cofradía.

El contratiempo afecta tanto a la procesión de subida, prevista para el 18 de septiembre, que marca el comienzo del novenario, como la de bajada, el 28 de septiembre. Así las cosas, la cofradía ha pensado en dos posibles recorridos alternativos: por San Lorenzo o por la Cuesta de los Hoyos. «Queremos escuchar a los costaleros, porque ellos son los que llevan la carroza con la imagen. Ambos recorridos son más largos que el habitual, sobre todo el de San Lorenzo, lo que nos obligará a ajustar los horarios», explica Borreguero. Ambas opciones cuentan con partidarios y detractores, pues tienen pros y contras. La decisión llegará el jueves en el transcurso de la reunión que la junta directiva de la cofradía mantendrá con los portadores de la carroza.

La primera opción, San Lorenzo, prevé un itinerario de 3,8 kilómetros a través del barrio. Procedente del santuario, la procesión se desviará por la calle Cardenal Zúñiga en la rotonda de IE University, llegará a la plaza de San Lorenzo y ascenderá por la calle Los Vargas hasta la avenida Vía Roma. Una vez en el Azoguejo, el recorrido será el habitual de otros años, es decir, Calle Real y Plaza Mayor hasta la Catedral. «Es un recorrido más largo, pero con mejor pavimento. La calle Los Vargas es suave y la carroza, empujada por los costaleros, rodará sin problemas», señala el presidente de la cofradía. Aunque el trayecto añade 800 metros al itinerario tradicional, la ventaja radica en la estabilidad del terreno, que reduce el riesgo de traqueteo para la imagen de la Virgen. El regreso de la imagen al santuario se haría por el mismo camino, pero a la inversa.

La segunda alternativa, de 3,1 kilómetros, propone subir desde el santuario por la Cuesta de los Hoyos, el paseo de Ezequiel González y la avenida del Acueducto hasta llegar al Azoguejo, y de ahí a la Catedral a través de la Calle Real y la Plaza Mayor. Este recorrido, solo 100 metros más largo de lo habitual, es similar al tradicional en distancia, pero presenta un inconveniente a tener en cuenta: el traqueteo que la carroza tendrá que soportar cuando transite sobre el adoquinado de la Cuesta de los Hoyos. «Es una vía con muchos baches y adoquines sueltos. La carroza no lleva motor, la empujan los costaleros, y con ese pavimento la imagen podría sufrir. Es un riesgo que debemos valorar», advierte Borreguero. Los cofrades temen que el movimiento afecte a la integridad de la imagen de la Virgen. «Ahora mismo, en el seno de la cofradía, hay opiniones para todos los gustos. Algunos prefieren San Lorenzo por seguridad, otros la Cuesta de los Hoyos por ser más corto... Si hay empate, como presidente tendré que decidir, pero confío en que lleguemos a un consenso». El Ayuntamiento ha garantizado su apoyo a cualquiera de las dos opciones, siempre que la Policía Local emita un informe favorable. «Nos han dicho que el itinerario que elijamos será aceptado, y pondrán los dispositivos necesarios para cortar el tráfico y garantizar la seguridad», concluye Borreguero.

La fiesta de la Virgen de la Fuencisla trae este año otra novedad. La cofradía ha adelantado media hora el comienzo de las celebraciones que tienen lugar en la Catedral durante las tardes del novenario (19-27 de septiembre) de las 19:30 a las 19:00 horas. «Se ha hecho a petición de los propios fieles. Se trata de facilitar la participación del mayor número posible, especialmente de aquellos que tiene que trabajar al día siguiente y de las personas mayores, que quieren regresar a casa más pronto, teniendo en cuenta que en esas fechas anochece mucho antes».