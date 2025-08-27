El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tramo del paseo de Santo Domingo que permanecerá cortado dos meses. Antonio de Torre

Segovia

Uno de los accesos al entorno del Acueducto estará cerrado al tráfico dos meses

Se va a retirar el adoquín para su limpieza y posterior colocación en un tramo de 160 metros

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:31

La reforma del paseo de Santo Domingo de Guzmán iniciará el próximo lunes una nueva fase. Tras completar este mes de agosto los trabajos de pavimentación ... en el tramo comprendido entre el entorno de la plaza de Artillería y la glorieta de San Pedro Abanto, en septiembre se procederá a intervenir en los 160 metros de adoquín del paseo más próximos al Acueducto de Segovia. La actuación que llevará a cabo la Administración autonómica consistirá en la retirada, limpieza y posterior colocación del adoquín en un tramo del paseo de Santo Domingo de Guzmán en el que no se puede pavimentar para cumplir con la normativa de Patrimonio.

