Uno de los accesos al entorno del Acueducto estará cerrado al tráfico dos meses

La reforma del paseo de Santo Domingo de Guzmán iniciará el próximo lunes una nueva fase. Tras completar este mes de agosto los trabajos de pavimentación ... en el tramo comprendido entre el entorno de la plaza de Artillería y la glorieta de San Pedro Abanto, en septiembre se procederá a intervenir en los 160 metros de adoquín del paseo más próximos al Acueducto de Segovia. La actuación que llevará a cabo la Administración autonómica consistirá en la retirada, limpieza y posterior colocación del adoquín en un tramo del paseo de Santo Domingo de Guzmán en el que no se puede pavimentar para cumplir con la normativa de Patrimonio.

Según ha informado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, el corte de la circulación empezará el lunes 1 de septiembre y afectará al tramo comprendido entre la plaza de Artillería y la glorieta del campus de IE University, en el cruce del paseo de Santo Domingo de Guzmán y las calles Doctor Velasco y Cardenal Zúñiga. Está previsto que este tramo, de 700 metros de longitud, permanezca sin circulación durante los meses de septiembre y octubre.

El corte de tráfico coincidirá durante al menos dos semanas con las obras de Padre Claret, que se prolongarán hasta mediados de septiembre. Así, la el eje comprendido por las calles San Gabriel, Vía Roma, Jerónimo de Aliaga y Cardenal Zúñiga tendrá que soportar el paso de cientos de vehículos más al día de los que registra habitualmente.