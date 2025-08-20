Las obras atascan Segovia Los cortes de la Cuesta de los Hoyos y la subida a Zamarramala intensifican las retenciones en la zona norte de la ciudad

Quique Yuste Segovia Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:54 Comenta Compartir

Agosto es, por lo general, un mes en el que el tráfico en las calles del centro de Segovia se reduce notablemente. La ausencia de actividad escolar, la suspensión de actividades extraescolares por las tardes, el cierre temporal o la reducción de horarios en muchos comercios, así como el alto porcentaje de población que se traslada a sus segundas residencias en los pueblos, contribuyen a que las vías urbanas de la capital segoviana estén, habitualmente, poco transitadas durante este mes.

Sin embargo, esta semana está siendo especialmente complicada para la circulación, especialmente en la zona norte de la ciudad. El motivo principal son las obras de reforma que afectan desde el pasado mayo a todo el eje comprendido entre la plaza de Artillería y el cruce de San Pedro Abanto.

Otros puntos de la ciudad también registran cortes de tráfico debido a diversas actuaciones. Es el caso de la carretera de Valdevilla, en el tramo comprendido entre la glorieta de la Carretera de Palazuelos y la calle Procuradores del Común, o de la calle Doctor Hernando, en el barrio de La Albuera. En estos casos, si bien los desvíos obligan a buscar alternativas, la afectación al tráfico es menor y no han generado grandes complicaciones.

Muy distinto ha sido el panorama para quienes necesitaban desplazarse por la zona norte. A las obras ya previstas en la avenida Padre Claret se sumó este miércoles una jornada especialmente complicada, debido al asfaltado del paseo de Santo Domingo de Guzmán, la calle San Marcos y el inicio de la CL-607. Aunque se había anunciado el corte de este eje para la pavimentación -ya completada entre el Acueducto y el Arco de la Fuencisla-, no ocurrió lo mismo con la carretera de subida a Zamarramala desde San Marcos y la Cuesta de los Hoyos, que permanecieron cerradas hasta última hora de la tarde sin aviso previo. Esto dejó a los conductores con escaso margen para buscar rutas alternativas, que además eran limitadas.

Aunque la circunvalación y la carretera del Peñigoso no presentaron incidencias, el volumen de tráfico que llegó desde estas vías provocó retenciones en la entrada a la ciudad, especialmente en puntos como Vía Roma, donde la circulación fue más lenta de lo habitual durante gran parte del día.

Intentar acceder o salir de la ciudad por la zona oeste, considerada la alternativa más directa a los cortes, también resultó complicado. El caso más evidente se vivió en la calle 3 de Abril, donde en algunos momentos de la mañana la cola de vehículos alcanzó desde la glorieta de la Comisaría de Policía Nacional hasta las inmediaciones de la Residencia Asistida.

A esta situación se sumaron otras intervenciones. En la avenida Ezequiel González, uno de los carriles permanece cerrado por obras de renovación de tuberías, mientras que en otros tramos de la misma vía se han producido restricciones para permitir labores de repintado de la calzada por parte de operarios municipales.

Para este jueves se prevé una mejora de la situación. El paseo de Santo Domingo de Guzmán reabrirá al tráfico, aunque aún sin marcas viales definitivas, al igual que la carretera de acceso a Zamarramala y la Cuesta de los Hoyos. No obstante, seguirá cortado el tramo de la CL-607 comprendido entre el arco de la Fuencisla y el cruce de San Pedro Abanto.

Temas

Segovia

Comenta Reporta un error