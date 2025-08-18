Comienza por San Marcos el asfaltado del paseo de Santo Domingo de Guzmán

Tal y como estaba previsto, las máquinas se encuentran asfaltando ya la calle de San Marcos y el paseo de Santo Domingo de Guzmán. Los ... trabajos, que forman parte del proyecto de renovación de la vía iniciado en mayo, comenzaron la semana pasada con el fresado del pavimento y la preparación del terreno para la aplicación de una nueva capa de mezcla bituminosa que se está ejecutando desde esta mañana. La actuación, que implica el cierre de las vías afectadas, está alterando el tráfico y el transporte público urbano, especialmente en los accesos orientales al casco antiguo.

Tras las labores de limpieza y fresado realizadas la semana pasada, los trabajos iniciados este lunes se centran en la aplicación de la nueva capa asfáltica en el paseo de Santo Domingo de Guzmán, aunque la tarea ha comenzado por la calle San Marcos. La intervención se está llevando a cabo a sección completa, lo que imposibilita compatibilizar los trabajos con el paso de vehículos. Como consecuencia, se ha procedido al cierre de los tramos de vía afectados, lo que restringe el pasado de vehículos privados, transporte público y servicios de emergencia.

La actuación se ha estructurado en dos fases. La primera, que abarca el tramo comprendido entre el Acueducto de Segovia y el puente de San Marcos, comenzó la semana pasada con el fresado. La segunda fase, que se prolongará hasta el jueves, 21 de agosto, abarca un tramo más extenso, desde el Acueducto hasta el arco de la Fuencisla. En esta etapa, los trabajos de asfaltado se centrarán tanto en la calle de San Marcos, donde las máquinas han estado operando desde primera hora de la mañana de hoy, como en el mismo paseo de Santo Domingo. La carretera de Zamarramala también se encuentra cerrada al tráfico, lo que agrava las molestias para los conductores.

La coincidencia de estas obras con otra intervención de calado, la reparación del firme en la calle Padre Claret, está generando una situación cuando menos compleja. Con dos de los principales accesos orientales al casco antiguo –Padre Claret y Santo Domingo de Guzmán– cortados simultáneamente, junto con la vía Roma como tercer acceso, la ciudad afronta importantes desafíos en la gestión del tráfico. La reparación de Padre Claret, que también implica el cierre total de la calzada, se extenderá hasta mediados de septiembre, lo que complica aún más la movilidad en la zona.

Las alternativas para los conductores durante estos días incluyen la Cuesta de los Hoyos, la circunvalación SG-20 y la calle San Gabriel. Sin embargo, esta última ya soporta un volumen considerable de tráfico en condiciones normales, y ahora debe absorber una carga aún mayor, lo que está generando congestión en las horas punta.

Según la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, responsable del proyecto, se espera que los días comprendidos entre el 18 y el 21 de agosto sean los más complicados para la circulación en las zonas afectadas. Una vez terminada la renovación del pavimento en el paseo de Santo Domingo de Guzmán y la calle de San Marcos, las siguientes fases del proyecto no requerirán, en principio, cierres totales de las vías.

Cortes en Cabezuela y Cantalejo

Como parte del proyecto de seguridad vial que desarrolla la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en las travesías de varios municipios, a partir de mañana martes, 19 de agosto, se producirán cortes de tráfico en las travesías de Cabezuela y Cantalejo para garantizar la ejecución segura y eficiente de las obras de fresado y extendido de la capa de rodadura en ambas vías.

En concreto, en la CL-603, a su paso por Cabezuela, se realizarán cortes de carril los días 19 y 20 de agosto, para fresar y extender la mezcla bituminosa entre los puntos kilométricos 54+640 y 55+370. Y en la SG-205, en la travesía de Cantalejo, se realizarán cortes de carril los días 20, 21 y 22 de agosto para acometer la misma actuación desde el punto kilométrico 29+200 al 30+500. Tanto en Cabezuela como en Cantalejo, durante el desarrollo de los trabajos se establecerán desvíos alternativos que estarán debidamente señalizados. Las obras forman parte del Plan de Humanización de Travesías que ejecuta la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que, en la provincia de Segovia, comprenden actuaciones, además de en Cantalejo y Cabezuela, en las travesías de Fuentepelayo y Fuenterrebollo.

En Cantalejo, se está actuando sobre 1.800 metros de la SG-205 para calmar el tráfico y proteger a peatones, con bandas de alerta, radares y eliminación de semáforos en desuso. Se ampliarán aceras, se creará una vía de servicio en la zona industrial y se está mejorando el firme, favoreciendo una movilidad más segura y ordenada.