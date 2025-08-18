El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asfaltado en la calle San Marcos, este lunes. Óscar Costa

Comienza por San Marcos el asfaltado del paseo de Santo Domingo de Guzmán

La intervención ha obligado a cortar la carretera de Zamarramala

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:47

Tal y como estaba previsto, las máquinas se encuentran asfaltando ya la calle de San Marcos y el paseo de Santo Domingo de Guzmán. Los ... trabajos, que forman parte del proyecto de renovación de la vía iniciado en mayo, comenzaron la semana pasada con el fresado del pavimento y la preparación del terreno para la aplicación de una nueva capa de mezcla bituminosa que se está ejecutando desde esta mañana. La actuación, que implica el cierre de las vías afectadas, está alterando el tráfico y el transporte público urbano, especialmente en los accesos orientales al casco antiguo.

