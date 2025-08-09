Las obras en el paseo de Santo Domingo obligan a cortes totales del tráfico

El Norte Segovia Sábado, 9 de agosto 2025, 09:19 Comenta Compartir

Las obras que desde hace semanas ejecuta la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para rehabilitar el firme en el paseo de Santo Domingo de Guzmán obligarán a cortar completamente el tráfico en varios tramos de la vía en dos fases diferenciadas, lo que supondrá afecciones significativas a la circulación y al transporte público urbano.

Los trabajos comenzarán con el fresado del pavimento y el posterior extendido de mezcla bituminosa para renovar la capa de rodadura. Esta intervención, que se ejecutará a sección completa, requiere el corte total de la circulación durante los días de actuación de unas de las principales vías de entrada y salida a Segovia.

La primera fase de las obras se desarrollará entre el lunes 11 y el miércoles 13 de agosto. Durante estos tres días estará cortado al tráfico el tramo comprendido entre el punto kilométrico 0 (Acueducto de Segovia) y el punto kilométrico 1,600 (Puente de San Marcos). El corte afectará a vehículos privados, servicios de emergencia y transporte público.

La segunda fase se llevará a cabo del lunes 18 al jueves 21 de agosto y afectará a un tramo más amplio, desde el Acueducto hasta el arco de la Fuencisla (2,260). Durante este periodo se realizará tanto el fresado como la aplicación de la nueva capa de rodadura.

Del 18 al 21 de agosto estará cortado el tramo comprendido entre el Acueducto y el arco de la Fuencisla

Entre ambas fases, desde el miércoles 13 a las 20:00 horas hasta el lunes 18 a las 8:00 horas, la carretera permanecerá abierta a la circulación de forma provisional. Los tramos que ya hayan sido finalizados durante el transcurso de las obras se irán abriendo al tráfico de manera progresiva en función del avance de los trabajos. La intención es minimizar el tiempo de cierre total de la vía.

Afecciones al transporte público

Las obras también implicarán importantes cambios en el recorrido de la línea 9 del transporte urbano de Segovia, que conecta el barrio de Zamarramala con el Puente de Hierro. Durante los días 11, 12, 13, 18, 19, 20 y 21 de agosto, los autobuses no podrán circular por el tramo habitual afectado por las obras. En el sentido Zamarramala–Puente de Hierro, tras la parada en la iglesia de Zamarramala, el recorrido se desviará por la Cuesta de los Hoyos, incorporando paradas provisionales en Ezequiel González, estación de autobuses, Santo Tomás, el instituto Andrés Laguna y Conde Sepúlveda.

Se suprimen temporalmente las paradas en San Marcos, Casa de la Moneda, Convento de Santa Cruz, Acueducto, Padre Claret, Hermanitas de los Pobres, avenida Juan Carlos I y Puerta de Madrid. La línea retomará su itinerario normal a partir de la parada de Obispo Quesada.

En sentido inverso (Puente de Hierro–Zamarramala), el desvío comenzará en la glorieta del cuartel de la Guardia Civil, desde donde los autobuses circularán por José Zorrilla, Conde de Sepúlveda, Ezequiel González y Cuesta de los Hoyos. También en este caso se suprimen las paradas habituales del paseo de Santo Domingo y se habilitan otras alternativas provisionales. La línea 10 (Casco histórico-San Lorenzo-Acueducto) del transporte urbano mantendrá su recorrido habitual, aunque podría sufrir retrasos o alteraciones puntuales según avance la obra.

Temas

Segovia