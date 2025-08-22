El paseo de Santo Domingo de Guzmán estrena su nuevo pavimento

Los conductores segovianos estrenaron este jueves el nuevo pavimento del paseo de Santo Domingo de Guzmán, una de las principales vías de entrada y ... salida de la ciudad. El alivio fue doble: por un lado, por la reapertura al tráfico tras varios días de cortes debido a los trabajos de fresado y extendido de la nueva capa asfáltica; por otro, por poder recorrer los cientos de metros entre la plaza de Artillería y el barrio de San Marcos sin sufrir los baches y hundimientos que durante años afectaron a coches, motos y autobuses urbanos.

La intervención, ejecutada por la Junta de Castilla y León antes de la futura cesión de la vía al Ayuntamiento de Segovia, aún no ha finalizado. Durante la jornada del jueves, los trabajos se centraron en el tramo de la CL-607 entre el arco de la Fuencisla y el cruce de San Pedro Abanto. Esta actuación obligó a cortar nuevamente el tráfico en ese punto, impidiendo el acceso y salida de la ciudad por esta zona. No obstante, a diferencia del miércoles sí fue posible circular por la Cuesta de los Hoyos y por la carretera que une San Marcos con Zamarramala.

Con la finalización del asfaltado concluye la fase más crítica de las obras desde el punto de vista de la circulación. A partir de ahora, y con el nuevo firme ya extendido, no se prevén más cortes totales del tráfico. Según el plan diseñado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, las afecciones restantes se resolverán mediante pasos alternativos puntuales, lo que minimizará el impacto sobre los desplazamientos diarios.

La actuación cuenta con un presupuesto superior a los 580.000 euros y afecta a más de 3.300 metros de trazado. En las próximas semanas, se completarán trabajos como el repintado de la señalización horizontal —actualmente inexistente— y la habilitación de un nuevo paso de peatones entre la glorieta del campus de IE University y el cruce de la Casa de la Moneda. También se instalarán bandas reductoras de velocidad para evitar que, una vez renovada, esta transitada vía se convierta en una carretera con problemas de exceso de velocidad.

En 2023, y según los datos de la Dirección General de Carreteras, la intensidad media diaria era de más 4.200 vehículos, de los cuales un 6% son pesados (por esta vía circulan varias líneas del servicio público de transporte urbano y el autobús turístico). El tráfico ha crecido un 22% en esta carretera durante los últimos años, aunque todavía no alcanza los niveles registrados en 2019, justo antes de la pandemia, cuando se rozó una intensidad media diaria de 5.000 vehículos.