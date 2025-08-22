El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un taxi circula por el paseo de Santo Domingo de Guzmán este jueves. Óscar Costa

Segovia

El paseo de Santo Domingo de Guzmán estrena su nuevo pavimento

El tramo entre la plaza de Artillería de San Marcos ya no cuenca con baches y espera la colocación de bandas reductoras de velocidad y señalética

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:35

Los conductores segovianos estrenaron este jueves el nuevo pavimento del paseo de Santo Domingo de Guzmán, una de las principales vías de entrada y ... salida de la ciudad. El alivio fue doble: por un lado, por la reapertura al tráfico tras varios días de cortes debido a los trabajos de fresado y extendido de la nueva capa asfáltica; por otro, por poder recorrer los cientos de metros entre la plaza de Artillería y el barrio de San Marcos sin sufrir los baches y hundimientos que durante años afectaron a coches, motos y autobuses urbanos.

