Corte de tráfico en la Cuesta de los Hoyos. Óscar Costa

Segovia, sin entradas ni salidas por el norte: este es el mapa con los cortes de tráfico

Las obras del paseo de Santo de Domingo de Guzmán obligan a cortar la subida a Zamarramala y la Cuesta de los Hoyos

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:18

Las obras de asfaltado que ejecuta la Junta de Castilla y León en el paseo de Santo Domingo de Guzmán y la carretera CL-607 ... avanzan este martes 20 de agosto hasta el tramo comprendido entre el puente de San Marcos y el arco de la Fuencisla. Esta fase obliga al corte total de la circulación en la cuesta de los Hoyos, la carretera de San Marcos y el tramo del paseo de Santo Domingo de Guzmán entre la glorieta de Cardenal Zúñiga y Doctor Velasco y el cruce de San Pedro Abanto, así como la carretera de Zamarramala, entre el restaurante La Postal y San Marcos. Sí está permitida la circulación desde la rotonda de IE University hasta la plaza del Azoguejo.

