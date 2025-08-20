Segovia, sin entradas ni salidas por el norte: este es el mapa con los cortes de tráfico

Las obras de asfaltado que ejecuta la Junta de Castilla y León en el paseo de Santo Domingo de Guzmán y la carretera CL-607 ... avanzan este martes 20 de agosto hasta el tramo comprendido entre el puente de San Marcos y el arco de la Fuencisla. Esta fase obliga al corte total de la circulación en la cuesta de los Hoyos, la carretera de San Marcos y el tramo del paseo de Santo Domingo de Guzmán entre la glorieta de Cardenal Zúñiga y Doctor Velasco y el cruce de San Pedro Abanto, así como la carretera de Zamarramala, entre el restaurante La Postal y San Marcos. Sí está permitida la circulación desde la rotonda de IE University hasta la plaza del Azoguejo.

La interrupción del tráfico se extenderá durante toda la jornada, hasta aproximadamente las 19:00 horas, según han indicado los promotores de la obra y ha transmitido el Ayuntamiento de Segovia.

Además, los cortes afectan directamente al servicio de autobuses urbanos. La línea 9 deja sin cobertura al barrio incorporado de Zamarramala en ese horario y funcionará únicamente entre el Puente de Hierro y la calle Velódromo, donde se ubicarán provisionalmente las paradas de inicio y final de línea.

Ampliar Atasco para entrar a Segovia desde la carretera del hospital. Óscar Costa

Estos cortes, que no fueron anunciados hasta el mismo miércoles, están provocando importantes complicaciones en la circulación por el norte de la ciudad. Las principales vías de acceso por este lado permanecen inoperativas, lo que ha generado retenciones en calles como Coronel Rexach y 3 de abril, donde el tráfico ha sido lento durante todo el día.