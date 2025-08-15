El paseo de Santo Domingo de Guzmán, listo para recibir su nuevo pavimento

Tras algo más de dos días de trabajos, el paseo de Santo Domingo de Guzmán vuelve a estar completamente abierto al tráfico de vehículos y ... autobuses urbanos tras la finalización de los trabajos de fresado del asfalto hasta el puente de San Marcos realizados desde la mañana del lunes.

Aunque se permite la circulación en la carretera, el Ayuntamiento de Segovia pide a los conductores que extremen las precauciones en todo el tramo, que continúa siendo una zona de obras, ya que el firme de la calzada no es el definitivo y las condiciones de adherencia no son las más adecuadas.

Tras la intervención realizada durante las últimas horas, el paseo de Santo Domingo de Guzmán está ya preparado para recibir su nuevo pavimento. Los trabajos de asfaltado no se producirán solamente en el tramo comprendido entre la zona más próxima al Acueducto y al puente de San Marcos, sino que llegarán hasta el arco de la Fuencisla. Esta actuación comenzará la mañana del próximo lunes 18 de agosto, cuando la vía volverá a ser cortada en su totalidad al paso de vehículos en todo este tramo. Es decir, la actuación afrontará su periodo más molesto, ya que el asfaltado también afectará a los accesos a la Cuesta de los Hoyos y a la carretera que sube hasta Zamarramala.

La medida también volverá a afectar al recorrido de los autobuses urbanos. Aunque la línea 9 realizar su itinerario habitual durante el fin de semana, a partir del lunes tendrá que recuperar su recorrido alternativo transcurriendo por la Cuesta de los Hoyos, con paradas en La Fuencisla para dar servicio al barrio de San Marcos.

Está previsto que esta fase de las obras se prolonguen durante cuatro días, desde el lunes 18 hasta el jueves 21 de agosto. No obstante, y según ha comunicado la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, se tiene la intención de ir abriendo a la circulación los tramos del paseo de Santo Domingo de Guzmán y la calle San Marcos que ya cuenten con el nuevo pavimento tras el extendido de la nueva mezcla bituminosa.

En este sentido, tanto en el Ayuntamiento de Segovia como en la Junta de Castilla y León esperan que el resultado final de la calzada, que durante años ha estado en un pésimo estado, sea más que satisfactorio. Tras las labores de fresado realizadas entre el lunes y el miércoles los operarios han podido comprobar que la base de la carretera sobre la que extender el nuevo pavimento apenas presenta problemas.

Por otro lado, durante los últimos días también se ha aprovechado para solventar uno de los problemas que arrastraba el paseo de Santo Domingo de Guzmán desde hace meses. En concreto, se ha respuesto la farola que estaba situada en la pequeña glorieta situada junto al campus de IE University que permite acceder a las calles Cardenal Zúñiga y Doctor Velasco. La farola fue derribada el pasado invierno por un coche conducido por una mujer que dio positivo en la prueba de alcoholemia.