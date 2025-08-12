El asfaltado del paseo de Santo Domingo ahoga una de las salidas de Segovia

Las obras de rehabilitación del paseo de Santo Domingo de Guzmán han entrado este lunes en su punto más molesto para los conductores de la ... ciudad. Tras empezar los trabajos el pasado mes de mayo con diferentes actuaciones, es ahora cuando se intensifica la ejecución de las actuaciones para renovar el firme. Tras limpiar y preparar las cuentas en las últimas semanas, los trabajos iniciados este lunes se centran en el fresado del pavimento y la posterior aplicación de una nueva capa de mezcla bituminosa. Se trata de una intervención a sección completa que no permite compatibilizar la ejecución con el paso de vehículos, por lo que es necesario cerrar totalmente la vía durante los días de actuación.

Por ello ha sido necesario cortar completamente el tráfico durante varios días en dos fases diferenciadas, afectando de manera significativa tanto a la circulación como al transporte público urbano. La primera fase de esta intervención se prolongará hasta mañana e implica el corte total del tramo comprendido entre el Acueducto de Segovia y el puente de San Marcos. No obstante, este lunes sí que se pudo circular durante varias horas del día. Durante esta primera fase el tráfico rodado quedará prohibido, incluidos vehículos privados, transporte público y servicios de emergencia.

La segunda fase se desarrollará la próxima semana, desde el lunes 18 hasta el jueves 21, y abarcará un tramo más amplio: desde el Acueducto hasta el arco de la Fuencisla. En esta etapa se realizará tanto el fresado como el extendido del nuevo firme. Entre ambas fases, es decir, desde el jueves y hasta el lunes a primera hora, la vía quedará reabierta de forma provisional, permitiendo la circulación en los tramos ya finalizados, siempre en función del avance de los trabajos.

La complejidad de esta actuación se ve agravada por la coincidencia temporal con otra intervención de calado: la reparación del firme en Padre Claret, cuyo arreglo implica desde hace días el corte total de la calzada hasta mediados de septiembre. Así, la ciudad experimenta estos días una situación inédita, con dos de los principales accesos orientales al casco antiguo -Padre Claret y Santo Domingo de Guzmán, el tercero es Vía Roma- cortados simultáneamente.

Con ambas vías fuera de servicio, las alternativas pasan -al menos hasta mañana- por la Cuesta de los Hoyos, la circunvalación SG-20 y la calle San Gabriel. No obstante, esta última vía ya soporta una elevada carga de tráfico en circunstancias normales y ahora tiene que absorber un volumen mayor de circulación.

Se espera que estas semanas sean las más complicadas para la circulación en el paseo de Santo Domingo de Guzmán. Una vez se produzca la renovación del pavimento de la calzada, el resto de actuaciones previstas en el proyecto que ejecuta la Consejería de Movilidad y Transformación Digital no supondrán, en principio, cortes totales del tráfico. Eso sí, será necesario dar paso alternativo en determinadas épocas.