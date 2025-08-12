El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos de asfaltado en el paseo de Santo Domingo de Guzmán. Antonio de Torre

El asfaltado del paseo de Santo Domingo ahoga una de las salidas de Segovia

El corte total del tráfico coincide con la imposibilidad de circular hasta septiembre por Padre Claret

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 12 de agosto 2025, 14:01

Las obras de rehabilitación del paseo de Santo Domingo de Guzmán han entrado este lunes en su punto más molesto para los conductores de la ... ciudad. Tras empezar los trabajos el pasado mes de mayo con diferentes actuaciones, es ahora cuando se intensifica la ejecución de las actuaciones para renovar el firme. Tras limpiar y preparar las cuentas en las últimas semanas, los trabajos iniciados este lunes se centran en el fresado del pavimento y la posterior aplicación de una nueva capa de mezcla bituminosa. Se trata de una intervención a sección completa que no permite compatibilizar la ejecución con el paso de vehículos, por lo que es necesario cerrar totalmente la vía durante los días de actuación.

