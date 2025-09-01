Una línea de autobús de Segovia cambia ocho paradas por las obras en Santo Domingo de Guzmán Circulará por la parte occidental de Segovia durante los meses de septiembre y octubre

Obras en el paseo de Santo Domingo de Guzmán y cartel que informa de la supresión de una parada.

La línea 9 del transporte urbano de Segovia, que conecta Zamarramala con el Puente de Hierro, ha visto modificado su recorrido debido a las obras que se realizan en el tramo superior del paseo de Santo Domingo de Guzmán para arreglar el adoquín.

En el trayecto de Zamarramala hacia el Puente de Hierro, tras la parada de iglesia de Zamarramala, el autobús girará a la derecha en el cruce con la calle San Marcos para subir por la Cuesta de los Hoyos. Como consecuencia, se suprimirán temporalmente las paradas de San Marcos, Casa de la Moneda, Convento de Santa Cruz, Acueducto, Padre Claret, Hermanitas, avenida Juan Carlos I y Puerta de Madrid, retomando el recorrido habitual en Obispo Quesada. Para compensar estas modificaciones, se habilitarán nuevas paradas en Ezequiel González, Estación de Autobuses, Centro, Santo Tomás, instituto Andrés Laguna y Conde de Sepúlveda.

En sentido contrario, de Puente de Hierro hacia Zamarramala, el recorrido se desviará en la glorieta del cuartel de la Guardia Civil por la calle José Zorrilla, continuando por paseo Conde de Sepúlveda, calle Ezequiel González y Cuesta de los Hoyos. Se eliminarán las paradas de Puerta de Madrid, Avenida Juan Carlos I, Hermanitas, Padre Claret, Acueducto, Convento de Santa Cruz, Casa de la Moneda y San Marcos, mientras que se habilitarán paradas provisionales en Conde Sepúlveda, instituto Andrés Laguna, Santo Tomás, Jardinillos de San Roque, Estación de Autobuses y Ezequiel González.

Además, en ambos sentidos se habilitará una parada temporal frente al estacionamiento de la pradera de San Marcos para facilitar el acceso a los usuarios durante el periodo de obras. Estas modificaciones estarán vigentes durante dos meses.

