Los feligreses de San Andrés organizan un fesfile conmemorativo con su Cristo Imagen del Cristo Yacente de Gregorio Fernández. / Antonio Tanarro Tendrá lugar la tarde del Domingo de Ramos y celebrará los 40 años de acompañamiento CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 28 marzo 2019, 17:36

Los feligreses de San Andrés están de celebración. Llevan cuarenta años acompañando la imagen del Cristo Yacente de Gregorio Fernández (1614, aproximadamente) y quieren conmemorarlo con una procesión que, de manera extraordinaria, la Junta de Cofradías de Segovia ha fijado para las siete de la tarde del Domingo de Ramos. Es la novedad más relevante del programa de la Semana Santa de Segovia, que echará a andar el próximo 6 de abril con el pregón del jesuita Daniel Cuesta. La procesión, según anunció ayer el presidente de la Junta de Cofradías, Víctor García, partirá de la Catedral y recorrerá la Plaza Mayor y las calles San Frutos, Barrio Nuevo, Martínez Campos, Socorro, Ronda de Juan II y Daoiz, para llegar a la plaza de la Merced y terminar en la iglesia de San Andrés. La banda de tambores El Cirineo acompañará la imagen del Cristo, una de las más hermosas y representativas de la Semana Santa segoviana.

Por lo demás, el programa sigue el esquema del año anterior. Veinte procesiones –incluida la de los Pasos del Viernes Santo– y nueve vía crucis recorrerán las calles de Segovia entre el Viernes de Dolores, 12 de abril, y el Domingo de Resurrección, 21 de abril. Todos los desfiles se caracterizan por la belleza y el recogimiento, pero destacan la procesión del Cristo de la Buena Muerte, entre el convento de las Carmelitas Descalzas, en la Merced, y el de los Padres Carmelitas, en la Fuencisla, que cuenta con una atractivísima vertiente literaria (este año se recitarán versos de Miguel de Unamuno, León Felipe, María Zambrano y Antonio Machado); la procesión y oración de los Cinco Misterios, por las calles del antiguo arrabal de Santa Eulalia; el vía crucis penitencial del Miércoles Santo, que discurre por la Huerta de los Carmelitas y ofrece unas inigualables panorámicas de la ciudad; el vía crucis y procesión de los Maristas, la tarde noche del Jueves Santo, que incluye el canto de una saeta en la plaza del Socorro, y la Procesión de los Pasos, el Viernes Santo a las ocho y media de la tarde.

Campaña electoral

La Semana Santa de 2019 será recordada porque coincidirá de lleno con la campaña para las elecciones generales del 28 de abril, que empieza, precisamente, el Viernes de Dolores. Los cofrades segovianos lo asumen con normalidad y piden que impere el «sentido común», en palabras del presidente de la Junta de Cofradías. «Ha caído así y no se puede hacer nada. En realidad, nadie, en el seno de las cofradías, se ha quejado abiertamente. Mientras no se empañe el marco que ofrece la ciudad durante esos días, no debe influir para nada. En Segovia impera el sentido común y se puede convivir perfectamente. Nuestra preocupación es que las procesiones salgan de la manera más digna y solemne», dijo Víctor García.

Por otra parte, pese a la cantidad de obras que hay en la ciudad, ninguna interferirá en el recorrido de los cortejos procesionales. «No tenemos constancia de que haya alguna que obligue a desviar recorridos. Todavía tenemos pendiente una reunión con la Policía Local y, si hubiera algún problema, ya se anunciarían los cambios; pero, de momento, los recorridos son los mismos que el año pasado. La Junta de Cofradías espera que el buen tiempo que está deparando el comienzo de la primavera impere también en Semana Santa. En caso de lluvia, se activará el protocolo, que tiene como principal objetivo evitar que las tallas que desfilan sufran algún tipo de daño. «Aquí también primará el sentido común», afirma García.