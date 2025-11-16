El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajadores de la construcción. Antonio de Torre

Segovia

La falta de mano de obra lleva a los sectores más afectados a competir por personal

Hostelería, construcción o transporte se arrebatan empleados mientras exploran fórmulas de inserción locales y foráneas

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:49

Comenta

Pese a su diferente naturaleza, sectores como la construcción, la hostelería y el transporte comparten circunstancia: la escasez de mano de obra y las dificultades ... para innovar soluciones. Oficios de mejor consideración décadas atrás, cuando la continuidad generacional tenía un valor y no había tantas alternativas formativas, que han sufrido un deterioro en la consideración social. La imagen del éxito está en un título universitario, no en un albañil o un camarero, aunque después la realidad de la empleabilidad o lo salarios lo desmientan. La consecuencia es que las empresas segovianas tienen que buscarse la vida para contratar gente, desde fichar a empleados de la competencia a asumir los riesgos de la contratación extranjera. El ejemplo tradicional está en la hostelería: camareros que cambian de barra como futbolistas. Porque ambos están cotizados. También ocurre en el transporte, quizás con más discreción. Y en la construcción, en menor medida, pues las empresas están vacunadas del error de principios de siglo, el de pagar salarios desorbitados, en pos de evitar otra burbuja.

