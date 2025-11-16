El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

amiones estacionados en el Centro de Transporte. Antonio de Torre

Segovia

El mal menor de gastar 4.000 euros y ocho meses por un conductor

El transporte ha encontrado soluciones en Perú ante la falta de mano de obra, una opción que rechazan hostelería y construcción

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

Tal es la carestía de personal en el transporte que pagar cantidades que en algunos casos llegan a los 4.000 euros por traer a ... un conductor de Perú y asumir un trámite entre los ocho meses y un año hasta que se sube al camión es el mal menor. El acuerdo con una empresa especializada en la contratación choca con la burocracia, desde el visado a la homologación del carné de conducir, que requiere superar un examen práctico. Con todo, ya han llegado unos diez conductores a Segovia. «Esas demoras son insoportables; si tienes un vehículo parado, no puedes esperarte ocho meses a arrancarlo, pero es que no hay opciones», subraya su director general, Fernando García. «Las empresas que lo están haciendo lo asumen como una inversión en personal».

