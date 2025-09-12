La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

La esposa del alcalde de Villacastín, Julio César Sánchez Jiménez, ha desmentido, a través de un comunicado, haber sufrido agresión alguna por parte de su ... marido, tal y como trascendió ayer a la vista de la detención del regidor, que voluntariamente se entregó en un cuartel de la Guardia Civil de la provincia de Ávila. «Me veo en la obligación de aclarar y desmentir dichas noticias, que no se corresponden con la realidad de lo sucedido».

Olga Serrano declara «expresamente» que no existió tal agresión, «y que lo ocurrido obedece a una confusión de los hechos». También confirma que no interpuso denuncia contra su esposo a raíz de lo ocurrido. Por último, pide a los medios de comunicación, «el máximo respeto» a su intimidad y a la de su familia, «quedando a la espera de las actuaciones judiciales» y «confiando que el Juzgado resuelva este malentendido y no se tergiversen más los hechos».

Fuentes oficiales confirmaron este jueves la detención de Julio César Sánchez por parte de la Guardia Civil, por un presunto delito de violencia machista ocurrido a la salida de una romería en la localidad abulense de Aldeavieja, situada a apenas siete kilómetros de Villacastín, casi en el límite provincial entre Segovia y Ávila. El incidente se produjo en la ermita, en el transcurso de la romería. Un policía nacional que se encontraba en el lugar fuera de servicio intervino para frenar una discusión entre el alcalde y su mujer que acabó en empujones, y el regidor adoptó una actitud desafiante hacia el agente antes de abandonar el lugar y regresar a su domicilio.

Horas más tarde, Sánchez se entregó en dependencias de la Guardia Civil. Después de pasar una noche en el calabozo, quedó en libertad al día siguiente, pues el juez consideró que no era necesaria la adopción de medidas cautelares. Si la esposa del regidor de Vox no presentó denuncia, sí lo hizo el policía nacional supuestamente agredido, por un delito de lesiones.