El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plaza Mayor de Villacastín. El Norte

Segovia

La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

Asegura que todo se debe a una confusión y pide respeto a su intimidad y a la de su familia

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:58

La esposa del alcalde de Villacastín, Julio César Sánchez Jiménez, ha desmentido, a través de un comunicado, haber sufrido agresión alguna por parte de su ... marido, tal y como trascendió ayer a la vista de la detención del regidor, que voluntariamente se entregó en un cuartel de la Guardia Civil de la provincia de Ávila. «Me veo en la obligación de aclarar y desmentir dichas noticias, que no se corresponden con la realidad de lo sucedido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  2. 2

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  3. 3

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  4. 4

    Â«Estamos muy orgullosos de lo que hemos hechoÂ», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    ¿Qué ha costado que la Vuelta Ciclista pase por Valladolid?
  7. 7

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  8. 8

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Jueves 11 de septiembre
  10. 10

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido