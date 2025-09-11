Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer

La Guardia Civil ha detenido a Julio César Sánchez, alcalde de Villacastín bajo las siglas de Vox, por un presunto delito de violencia machista ocurrido ... a la salida de una romería en un municipio abulense. El incidente se produjo en la ermita de Aldeavieja, localidad situada a apenas siete kilómetros de la localidad segoviana, en el límite provincial entre Segovia y Ávila. Un policía nacional que se encontraba en el lugar intervino para frenar la situación y el regidor adoptó una actitud desafiante hacia el agente antes de abandonar el lugar y regresar a su domicilio. El policía nacional ha presentado denuncia contra Sánchez por un delito de lesiones.

Según ha podido saber El Norte a través de fuentes oficiales, horas más tarde Sánchez se entregó en dependencias de la Guardia Civil. Tras pasar la noche en el calabozo, quedó en libertad al día siguiente. La esposa del alcalde no ha presentado denuncia por el momento.

La investigación continúa para aclarar las circunstancias del suceso y determinar si los hechos son constitutivos de delito. Por el momento, Vox Segovia no ha hecho valoraciones sobre lo ocurrido.

Julio César Sánchez es alcalde de Villacastín desde 2019, aunque el primero de sus mandatos lo hizo bajo las siglas del Partido Popular. En las elecciones municipales de mayo de 2023 se presentó como cabeza de lista de Vox, logrando cuatro de los nueve concejales de la corporación, por tres del PSOE y dos del Partido Popular.