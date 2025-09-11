El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Julio César Sánchez, alcalde de Vox de Villacastín. El Norte

Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer

Un policía nacional denuncia haber sido lesionado por Julio César Sánchez tras intentar frenar la agresión

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:10

La Guardia Civil ha detenido a Julio César Sánchez, alcalde de Villacastín bajo las siglas de Vox, por un presunto delito de violencia machista ocurrido ... a la salida de una romería en un municipio abulense. El incidente se produjo en la ermita de Aldeavieja, localidad situada a apenas siete kilómetros de la localidad segoviana, en el límite provincial entre Segovia y Ávila. Un policía nacional que se encontraba en el lugar intervino para frenar la situación y el regidor adoptó una actitud desafiante hacia el agente antes de abandonar el lugar y regresar a su domicilio. El policía nacional ha presentado denuncia contra Sánchez por un delito de lesiones.

