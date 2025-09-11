El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ayuntamiento de Villacastín. Abajo, José Luis Aceves. El Norte

PSOE e IU piden la dimisión del alcalde de Villacastín y Vox y PP evitan pronunciarse

Los socialistas son partidarios de que Julio César Sánchez dé las explicaciones que le corresponden como servidor público

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:35

La detención del alcalde de Villacastín, Julio César Sánchez (Vox), por un presunto delito de violencia machista ya ha suscitado las primeras reacciones políticas. El ... suceso ocurrió el lunes durante una romería en la ermita de Aldeavieja (Ávila), donde Sánchez supuestamente agredió a su esposa en presencia de un policía nacional de paisano que intervino para evitar que la cosa pasara a mayores. El agente, al identificarse, sufrió un forcejeo y presuntas agresiones en brazos y piernas por parte del alcalde, que huyó del lugar, aunque al día siguiente se presentó en un cuartel de la Guardia Civil, donde fue detenido.

