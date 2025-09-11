PSOE e IU piden la dimisión del alcalde de Villacastín y Vox y PP evitan pronunciarse

La detención del alcalde de Villacastín, Julio César Sánchez (Vox), por un presunto delito de violencia machista ya ha suscitado las primeras reacciones políticas. El ... suceso ocurrió el lunes durante una romería en la ermita de Aldeavieja (Ávila), donde Sánchez supuestamente agredió a su esposa en presencia de un policía nacional de paisano que intervino para evitar que la cosa pasara a mayores. El agente, al identificarse, sufrió un forcejeo y presuntas agresiones en brazos y piernas por parte del alcalde, que huyó del lugar, aunque al día siguiente se presentó en un cuartel de la Guardia Civil, donde fue detenido.

PSOE e Izquierda Unida (IU) han sido los primeros en pronunciarse con dureza. José Luis Aceves, secretario general del PSOE de Segovia, demandó «explicaciones urgentes» por lo ocurrido, que calificó de «lamentable» teniendo en cuenta que el presunto agresor es «servidor público y alcalde». Si no mediara una explicación, los socialistas exigirán la dimisión inmediata o pedirán que su partido aparte rápidamente a Sánchez de la Alcaldía. «Los ciudadanos no merecen que su pueblo sea foco de atención negativa por unos hechos tan graves», señaló el dirigente socialista, que agradeció la «vocación de servicio» del policía.

IU, más contundente, exigió en las redes sociales la «inmediata dimisión» del alcalde y manifestó su repulsa por el caso. «No puede continuar en el cargo ni un segundo más. Toda nuestra solidaridad con la víctima», expresó la formación. Por su parte, Vox, partido al que pertenece Sánchez desde 2019 tras abandonar el PP (con el que gobernó su primer mandato), se enteró de la noticia por la prensa y no ha emitido pronunciamiento oficial. Fuentes del partido en Segovia admitieron sorpresa, pero evitaron valoraciones. El PP, que suma dos concejales en el Ayuntamiento (frente a cuatro de Vox y tres del PSOE) y apoya al gobierno local en minoría sin pacto formal, ha declinado hacer valoración alguna.

En Villacastín ya se habla de una posible moción de censura si Julio César Sánchez se aferra al cargo, pero Aceves matiza: «Es pronto; primero deben hablar Vox y PP, que son corresponsables en cierta medida». La oposición subraya la gravedad de un delito que atenta contra la igualdad y la confianza pública, en un contexto de alerta por la violencia de género.