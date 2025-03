La educación entre cero y tres años se consolida con una oferta de 2.009 plazas

El aumento de plazas en la escuela púbica colma dos años después del anuncio de la gratuidad en la educación de cero a tres años ... la necesidad real de las familias de la provincia de Segovia. El balance de los principales sindicatos, representado a través de la Junta de Personal Docente, es que la oferta colma toda la demanda que habían solicitado los padres. El periodo de matriculación de la Consejería de Educación para el próximo curso, que vence hoy, cuenta con 2.009 plazas en la provincia en este tramo de edad, repartidas entre centros privados, ayuntamientos y colegios públicos de la propia Junta de Castilla y León, un dato superior a otras provincias de tamaño similar y que palía una dos grandes batallas de las familias: la conciliación familiar y el bolsillo.

El 2025-2026 será el tercer curso desde que se anunciara la gratuidad de la escuela infantil de cero a tres años. Castilla y León comenzó a aplicarlo en el 2023-2024 para la franja de dos a tres años; el pasado ya incorporó algunas unidades de cero a uno y de uno a dos, y para este ya se ofertarán de forma global. Hay algunos que ha aumentado la franja de edad que cubrían, por ejemplo, el CEIP La Villa, de Cuéllar, tenía autorizada una unidad de 2-3 y a partir del curso 2025-2026 se convierte en aula mixta de 0-3: las mismas plazas, pero con mayor abanico de edad. Una medida que se toma porque no hay suficientes niños y es mejor ampliar la unidad que crear otra nueva. Lo mismo ocurre con el Martín Chico, en la capital: la unidad de 0-1 se convierte en mixta de 0-2. En otros, como Bernuy de Porreros, se crea una escuela municipal completa de 0-3. Un servicio que también suma el CRA Reyes Católicos de Turégano.

Los CEIP Eresma, San José y Fray Juan de la Cruz tenían unidades ofertadas de forma extraordinaria que este curso ya se han lanzado de forma ordinaria. El resto de las enseñanzas de la capital continúan con las mismas vacantes que en el curso actual; es decir, los colegios que ya pusieron alguna en ejercicios previos las mantienen. «Todavía hay muchísima más oferta de plazas en la privada que en la pública porque es novedad, es que antes solo estaban las guarderías, pero estamos satisfechos de que la oferta en la pública haya crecido notablemente en dos años», resume la presidenta de la Junta de Personal Docente, Pilar Hontoria. La tarta sigue siendo muy heterogénea: cuatro de cada diez plazas (803, un 39,9%) corresponden a centros privados, por un 34,6% de los ayuntamientos (697). El peso creciente de las plazas directas de la Junta en sus colegios llega ya al 25,1% (509).

Como el sistema ha ido dotando las edades curso a curso, más de la mitad de las 2.009 plazas, es decir, 1.066, corresponden a niños entre dos y tres años, la primera generación en incorporarse a la gratuidad. La siguiente añada, los que tienen entre uno y dos años, representan 689, por los 254 que no han cumplido su primer año de vida. Es en este último tramo donde menos presencia tienen las plazas en centros escolares públicos, apenas 32, ante las 108 de los centros privados y las 114 de las escuelas municipales. Una diferencia que se matiza en los dos siguientes tramos, acercándose a un reparte parecido en el tramo de dos a tres años: 310 de la Junta, 335 de los ayuntamientos y 421 de los centros privados.

Hay una unidad en cada centro público de cero a tres años, con un máximo de ocho niños, salvo que haya alguno con necesidades educativas especiales, que consume dos plazas. En la mayoría de los pueblos no han tenido que tirar de los colegios y han aprovechado la escuela municipal, que ya es gratuita de por sí. Torrecaballeros, por ejemplo, tiene colegio, pero no ha necesitado habilitar plazas allí porque su guardería es pública y no está completa. Los colegios que han ofertado plazas en este tramo de edad son CEIP Teodosio el Grande (Coca), los dos de Cuéllar (La Villa y San Gil), El Arciprestre de Hita (El Espinar), el CRA de Fuenterrebollo, el CEIP de Palazuelos de Eresma, el colegio de San Rafael, el CEIP de Santa María la Real de Nieva y algunos de Segovia: Eresma, Fray Juan de la Cruz, Martín Chico, Nueva Segovia, San José, Santa Eulalia. Otros de la capital no tienen unidades: Villalpando, Elena Fortún, Peñascal, Domingo de Soto, Diego de Colmenares o Carlos de Lecea.

La presidenta de la Junta de Personal Docente considera que la extensión de plazas en los colegios no pone en riesgo a las guarderías «porque hay muchísimas familias que eligen tenerlos allí, seguramente porque tienen un horario que no cubre los centros públicos». Desde dejarle antes a darles de comer o soltarles por la tarde, mientras que las unidades de centros educativos se rigen por el horario escolar, aunque tengan formato de madrugadores. Otro punto que también ha mejorado es la dotación de profesores por centro, una vez reducida su carga lectiva y el máximo de alumno por aula a raíz de la pandemia —hasta 18 en Infantil y Primaria por los 25 de Secundaria—, aunque las bajas tardan en ocasiones más de la cuenta en cubrirse «precisamente porque los centros públicos buscan especialistas, no sirve cualquiera, tienen que estar en la lista de especialidad, no coges a uno que te dé cuatro materias».