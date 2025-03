Estos son los colegios más cotizados de Segovia

«No hay coles ni buenos ni malos»

La Junta de Personal Docente defiende la escuela pública como «un servicio y no un negocio» debido a que su carácter gratuito garantiza la igualdad de oportunidades independientemente del poder adquisitivo. Pone en valor la calidad de los profesionales y las infraestructuras en la provincia. «Me gustaría transmitir la tranquilidad de que vivan donde vivan y elijan el centro que elijan, no se van a equivocar. Todos los centros son estupendos, no hay coles buenos y malos».

Es el único modelo que cubre la demanda educativa del medio rural, pues los colegios de carácter privado de la provincia están en la capital. «Es importante que las familias sepan que es una escuela profesional», resume su presidenta, Pilar Hontoria, que pone en valor el acceso a través de oposiciones y la especialización. Perfiles como los ATE, las siglas de Auxiliar Técnico Educativo, el asistente de alumnos con discapacidad. «Han aumentado en la provincia en los últimos tiempos para atender a esa inclusión real».