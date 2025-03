Los padres del CRA de Valverde apuestan por seguir hasta segundo de la ESO

Cerca de 400 padres de los alumnos que integran el Centro Rural Agrupado Los Llanos de Valverde del Majano, distribuidos entre este municipio, Hontanares de ... Eresma y Abades, han apoyado de forma mayoritaria una consulta de sus respectivos ampas, que mantuvieron una reunión al respecto el viernes 21 de febrero y estudian la fórmula para remitir en las próximas fechas la petición, tanto a la directiva del centro como a la Consejería de Educación. Su intención es plantear la propuesta en las próximas semanas de cara a que pudiera entrar en vigor en el próximo curso, algo que pedirán explícitamente.

«Cuanto antes se haga, mejor. Hemos preguntado a Fedampa –la federación segoviana– a ver si existe algún documento porque no sabemos muy bien cómo enfocarlo. Sí, pedir primero y segundo, pero no sabemos formalmente cómo solicitarlo», explica el presidente del AMPA Las Fuentes de Hontanares de Eresma, Miguel Ángel Benito, el núcleo impulsor de la iniciativa. «Llevábamos tiempo detrás de ello. Si Cantimpalos lo consiguió, el no ya le tenemos. Por una cosa o por otra lo hemos ido dejando, pero cuando salió lo de Madrid, lo movimos más». Un razonamiento que apoyan globalmente los padres. «Realmente no pasa nada porque vayan con 12 o 13 años al instituto, pero cuando se juntan con niños de 17 o 18 ya sabemos lo que hay. No tiene por qué pasar nada, pero casi seguro que uno de cada clase cae en malas compañías. Y pudiéndolo evitar…».

Los padres argumentan que el CRA tiene espacio físico para mantener dos cursos más en cada uno de los tres núcleos. «No tiene ningún sentido mandarles tan pequeños a Segovia», esgrime Benito. La iniciativa de discutió inicialmente en la directiva del ampa de Hontanares para lanzar una encuesta, primero al resto de padres del colectivo –representan a un centenar de unos 140 alumnos del municipio– y después a todos. Antes de lanzarla, convocaron a los padres a una reunión. «Estaban todos de acuerdo, lo veían bien». El documento que lanzaron a través de Google lo refrendó: todos síes, menos un no. «No sabemos si igual por error…».

Con el resultado sobre la mesa, trasladaron la propuesta al ampa de Valverde, el que más alumnos tiene –unos 200– en el centro. Su vicepresidenta, Elena Albornos, añade argumentos para impulsar el cambio. «Se encuentran con niños que están probando cosas que uno de 11 años no tiene por qué tener tan cerca. Y encima es lejos de casa». También contempla pros. «A lo mejor incluso les ayuda a madurar, los profesores ya no van a tratarte como un niño, pero creemos que eso se puede conseguir dentro del mismo pueblo».

Mandaron un formulario a los padres con esa pregunta y una añadida, la de la jornada partida o unificada. Lo primero que pone en valor Albornos es el interés. «Participó bastante gente, que no es nada fácil». Participaron 85 personas –un porcentaje similar, rozando el 50%, a los 74 de Hontanares– para en torno a un 90% de síes a la permanencia de los niños en el colegio. También hubo un apoyo mayoritario a la jornada continua. «Aquí hay muchas actividades por las tardes». La vicepresidenta asume que hay que dar forma a la propuesta y quiere contar con el apoyo del propio colegio. «Creemos que entre los tres centros hay espacio. Abades está vacío y Valverde tenía dos líneas, pero luego se abrió el colegio de Hontanares y en los tres últimos años solo ha habido una».

Abades, el núcleo con menos niños, algo más de medio centenar, fue el último en lanzar la encuesta, pero el feed-back inicial era de un apoyo tan mayoritario como Valverde y Hontanares. Más allá de que la propuesta desemboque o no en cambios, ha servido para que tres colectivos que funcionaban de manera más independiente hayan unido fuerzas. «Ir los tres a la par, la educación de nuestros hijos es la misma. Los tres centros tienen prácticamente los mismos problemas, compartimos inquietudes», resume el presidente de Hontanares.

De cara a la propuesta, Educación apunta a que un Centro Rural Agrupado es una unidad administrativa distinta al CEIP (Centro de Educación Infantil y Primaria), «que es donde de forma excepcional, por necesidades logísticas y como respuesta a una minuciosa planificación de la Consejería de Educación, acogen en algunos casos los primeros cursos de la ESO».