Diputación y Junta destinan 20.000 euros a la promoción del comercio minorista El objetivo es llegar a todos los habitantes y residentes ocasionales de la provincia de Segovia

El Norte Segovia Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:12 Comenta Compartir

La Diputación de Segovia, en colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, ha presentado la campaña de sensibilización 'Cómpraselo a tu vecino', una iniciativa que busca poner en valor y revitalizar el comercio minorista de proximidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

La campaña, subvencionada por la Junta a través de su convocatoria de ayudas para la reactivación del comercio minorista, cuenta con la participación de doce establecimientos representativos del tejido comercial segoviano. Entre ellos se encuentran Ferretería y Bricolaje Nava, de Nava de la Asunción; Soblechero Textil, de Carbonero el Mayor; y Amapola Biocosmetics, de San Cristóbal de Segovia, cuyos responsables han asistido a la presentación junto a la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y la directora general de Comercio y Consumo, María Petit.

Rodríguez ha defendido que esta campaña apela a «esas tiendas que son nuestra referencia, donde se han hecho las compras de toda la vida». Ha destacado que sus propietarios conocen a los clientes «a la perfección» y ofrecen «el mejor algoritmo: su experiencia». Para la diputada, comprar en el comercio local «es invertir en nuestros pueblos y nuestra gente, mantener empleos y riqueza en la provincia».

Por su parte, María Petit ha reafirmado el compromiso de la Junta con el comercio rural, subrayando que en 2025 se han invertido 1,5 millones de euros para apoyar 24 proyectos municipales y provinciales, entre ellos 'Cómpraselo a tu vecino'. Ha recordado además la existencia del Cheque Comercio Rural, cuyas ayudas pueden solicitarse hasta octubre, y ha señalado que «apoyar el comercio rural es garantizar el abastecimiento de productos básicos y favorecer el arraigo de la población».

La campaña busca llegar no solo a los residentes, sino también a personas vinculadas a los municipios como veraneantes o visitantes, transmitiendo la importancia del comercio de proximidad como motor económico y elemento de cohesión social. «Cada tienda es más que un punto de venta: es motor de vida social y económica, generador de empleo y garante de servicios básicos», ha subrayado Rodríguez.