El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Gobierno apunta al origen intencionado de varios de los incendios activos
Comerciantes participantes en la campaña, junto a la directora general de Comercio y la diputada de Promoción Provincial. Antonio de Torre

Diputación y Junta destinan 20.000 euros a la promoción del comercio minorista

El objetivo es llegar a todos los habitantes y residentes ocasionales de la provincia de Segovia

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:12

La Diputación de Segovia, en colaboración con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, ha presentado la campaña de sensibilización 'Cómpraselo a tu vecino', una iniciativa que busca poner en valor y revitalizar el comercio minorista de proximidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

La campaña, subvencionada por la Junta a través de su convocatoria de ayudas para la reactivación del comercio minorista, cuenta con la participación de doce establecimientos representativos del tejido comercial segoviano. Entre ellos se encuentran Ferretería y Bricolaje Nava, de Nava de la Asunción; Soblechero Textil, de Carbonero el Mayor; y Amapola Biocosmetics, de San Cristóbal de Segovia, cuyos responsables han asistido a la presentación junto a la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y la directora general de Comercio y Consumo, María Petit.

Rodríguez ha defendido que esta campaña apela a «esas tiendas que son nuestra referencia, donde se han hecho las compras de toda la vida». Ha destacado que sus propietarios conocen a los clientes «a la perfección» y ofrecen «el mejor algoritmo: su experiencia». Para la diputada, comprar en el comercio local «es invertir en nuestros pueblos y nuestra gente, mantener empleos y riqueza en la provincia».

Noticias relacionadas

La concentración del comercio deja ya a 74 municipios sin un solo negocio en pie

La concentración del comercio deja ya a 74 municipios sin un solo negocio en pie

La Cámara de Comercio solo recibe 20 consultas sobre aperturas en un año

La Cámara de Comercio solo recibe 20 consultas sobre aperturas en un año

Por su parte, María Petit ha reafirmado el compromiso de la Junta con el comercio rural, subrayando que en 2025 se han invertido 1,5 millones de euros para apoyar 24 proyectos municipales y provinciales, entre ellos 'Cómpraselo a tu vecino'. Ha recordado además la existencia del Cheque Comercio Rural, cuyas ayudas pueden solicitarse hasta octubre, y ha señalado que «apoyar el comercio rural es garantizar el abastecimiento de productos básicos y favorecer el arraigo de la población».

La campaña busca llegar no solo a los residentes, sino también a personas vinculadas a los municipios como veraneantes o visitantes, transmitiendo la importancia del comercio de proximidad como motor económico y elemento de cohesión social. «Cada tienda es más que un punto de venta: es motor de vida social y económica, generador de empleo y garante de servicios básicos», ha subrayado Rodríguez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  5. 5

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  6. 6

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  7. 7 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  10. 10 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Diputación y Junta destinan 20.000 euros a la promoción del comercio minorista

Diputación y Junta destinan 20.000 euros a la promoción del comercio minorista