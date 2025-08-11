La Cámara de Comercio solo recibe 20 consultas sobre aperturas en un año

De las 146 demandas de asesoramiento recibidas en el periodo anual comprendido entre junio de 2024 y de 2025, solamente 20 solicitaron información para la ... apertura de un establecimiento comercial, es decir, un 13,6%, lo que ilustra que el nacimiento de tiendas de proximidad es una excepción. «La tendencia en el comercio minorista es claramente a la baja, no se abren, no hace falta más que pasearse por ciertas calles de Segovia», subraya su técnico de Formación y Empleo, Marian Pozuelo, que lo explica por las cifras «crecientes e imparables» del comercio electrónico. Ya no es solo que no se acaben de lanzar a abrir, sino que cada vez se plantea menos.

De esas 20 consultas, hubo las mismas para la provincia que para la capital. Un 78% fueron solicitudes para apertura de comercios de proximidad frente a un 22% que preferían tiendas online, una opción que la mayoría de las veces no fructifica. Dos de cada tres que preguntaron por una tienda física querían hacerlo sobre productos alimenticios. «Sobre todo, para dar servicio en los pueblos; otras estaban especializadas en productos de diferentes países», subraya Pozuelo, que pone en valor el carácter emprendedor de muchos inmigrantes arraigados, uno de los principales nichos de una masa de comerciantes en peligro de extinción. «Se nota muchísimo, tienen muchísimas ganas de trabajar. Tienen un gran espíritu emprendedor y mucho empeño por salir adelante». El otro tercio son establecimientos de comercio al por menor de productos textiles.

Con el total de consultas, el balance de la Cámara es que los emprendedores apuestan más por los servicios personales –peluquería y/o estética, consulta nutricional, gimnasios, uñas, terapia ocupacional, ayuda a domicilio a personas mayores u organización de eventos–, su principal temática de asesoramiento junto a proyectos centrados en la hostelería, un ámbito que comprende turismo rural, bar, cafetería, bar- restaurantes o creperías. Acudieron empresas de reformas, consultoría, marketing, comunicación o talleres de artesanía. El servicio al emprendedor es integral hasta que la empresa se crea en ámbitos como la financiación, ayudas, subvenciones o microcréditos, así como el acompañamiento en los trámites legales. «Sale con la empresa puesta en marcha», resume Pozuelo. El perfil mayoritario es de 25 a 54 años con estudios universitarios, casi siempre empresario individual. Y tendencias exitosas como las uñas. «Se han dado cuenta de que está triunfando».