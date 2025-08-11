El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una de las nuevas tiendas que ha abierto en los últimos días junto a la Catedral de Segovia. Óscar Costa
Segovia

La Cámara de Comercio solo recibe 20 consultas sobre aperturas en un año

«La tendencia del comercio minorista es claramente a la baja, no se abren», concluye su servicio de emprendedores

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:35

De las 146 demandas de asesoramiento recibidas en el periodo anual comprendido entre junio de 2024 y de 2025, solamente 20 solicitaron información para la ... apertura de un establecimiento comercial, es decir, un 13,6%, lo que ilustra que el nacimiento de tiendas de proximidad es una excepción. «La tendencia en el comercio minorista es claramente a la baja, no se abren, no hace falta más que pasearse por ciertas calles de Segovia», subraya su técnico de Formación y Empleo, Marian Pozuelo, que lo explica por las cifras «crecientes e imparables» del comercio electrónico. Ya no es solo que no se acaben de lanzar a abrir, sino que cada vez se plantea menos.

