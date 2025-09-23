El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Caballistas durante uno de los encierros de Cuéllar de este año. Nacho Valverde (Ical)

Diez caballistas serán sancionados por incumplir la normativa en los encierros de Cuéllar

Participaron sin autorización válida y usaron chalecos asignados a otras personas

Mónica Rico

Cuéllar

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:13

Al menos diez caballistas serán sancionados por incumplir la normativa que rige en los encierros de Cuéllar. Así lo anunció el alcalde de la ... localidad, Carlos Fraile, durante el desarrollo del Foro de los encierros, una cita organizada por la peña taurina El Encierro, con participación de representantes de distintas agrupaciones en el que se analizó el desarrollo del último ciclo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

