Diez caballistas serán sancionados por incumplir la normativa en los encierros de Cuéllar

Al menos diez caballistas serán sancionados por incumplir la normativa que rige en los encierros de Cuéllar. Así lo anunció el alcalde de la ... localidad, Carlos Fraile, durante el desarrollo del Foro de los encierros, una cita organizada por la peña taurina El Encierro, con participación de representantes de distintas agrupaciones en el que se analizó el desarrollo del último ciclo.

Fraile avanzó que la Guardia Civil les ha comunicado que se propondrán denuncias a diez personas a los cuales se les filió durante su participación en los encierros. Posteriormente se ha acreditado que no coincidía la persona que dijeron ser con la que estaba inscrita como participante en el listado que realiza el Ayuntamiento. Para ello, los participantes portaban un chaleco numerado que es personal e intransferible, por lo que estaban incumpliendo la normativa. Asimismo, el alcalde anunció que esta cifra puede aumentar, pues la Policía Local está aún pendiente de cotejar la toma de datos que realizó durante los encierros.

En el foro se analizaron, tramo a tramo, cada uno de los encierros del pasado ciclo. Aplaudieron el trabajo realizado desde el interior de los corrales del Cega, donde se coloca el ganado para la salida. Las quejas llegaron metros después, debido a la gran cantidad de polvo que este año se levantaba en la zona, lo que complicaba a público y jinetes la visibilidad de las reses.

Al respecto, el alcalde apuntó que se ara la zona para que las reses se frenen antes de llegar al pinar, lo que ocurrió prácticamente todos los días, por lo que en la zona arada se levanta mucho más polvo que si se dejara en su estado natural. También se criticó la falta de riego en El Embudo, donde también ha habido numeroso polvo.

Respecto al tramo urbano, en general se criticaron algunas actuaciones puntuales de los pastores, lo que se achacó a falta de organización entre ellos. También se puso sobre la mesa el descenso en el número de corredores en las calles, especialmente en las últimas jornadas.

Por último, se valoró de forma positiva el buen funcionamiento del camión con los bueyes de cola por el campo, la diferenciación de recorridos para bajar a los corrales de coches y caballos y la prohibición de que los vehículos pasen por la puerta del corral tras la suelta.