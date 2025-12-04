El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agente de la Guardia Civil. El Norte

Detenidos dos ladrones que asaltaron viviendas en tres pueblos de Segovia

Vigilaban las casas esperando que se fueran sus dueños y después accedían rompiendo las ventanas

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:21

Comenta

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia, dentro de la operación denominada Benaya, ha detenido a dos personas residentes en la población de Torrijos (Toledo), presuntas autoras de cuatro robos en viviendas en las localidades de La Losa, La Lastrilla y dos en El Espinar.

Los robos se produjeron durante los meses de junio y julio pasados siguiendo un mismo patrón. Llegaban a la zona de actuación a primeras horas de la mañana, vigilaban las viviendas a la espera de la salida de sus moradores y, una vez que estaban seguros de que quedaban vacías, saltaban las vallas perimetrales, accedían al interior de las mismas mediante la ruptura de una de las ventanas, procedían a continuación a registrar las estancias y sustraían numerosos enseres preferiblemente dinero y joyas.

Una vez cometido los robos, estas personas regresaban nuevamente a su localidad de residencia donde se deshacían de las joyas vendiéndolas en un establecimiento de compro oro, se estima que el valor de lo robado asciende a unos 10.000 euros.

Gracias a la colaboración ciudadana y tras una larga investigación, los agentes se trasladaron a la localidad de Torrijos, lugar donde residían los posibles autores, procediéndose en los días posteriores a recabar información sobre los mismos y, una vez comprobados los hechos, se procedió a su detención.

Las actuaciones fueron dirigidas por el Juzgado de Instancia, Instrucción y Mercantil nº 2 de Segovia.

