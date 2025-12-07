«Esta derrota no nos tiene que hacer daño»

El Norte Segovia Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:48 Comenta Compartir

Tras sufrir su segunda derrota en partido oficial como entrenador de la Gimnástica Segoviana, Iñaki Bea evitó dramatizar el tropiezo y lo achacó en buena medida a unas condiciones difíciles para ambos equipos. Pidió «borrón y cuenta nueva» tras el 3-1 ante el Bergantiños y evitó extraer lecturas de un encuentro que, a su juicio, estuvo «muy condicionado» por el terreno de juego. «No tan mal como para irnos con 3-0 al descanso», señaló, antes de apuntar al «estado del césped artificial» y al viento como elementos que alteraron el guion «para ellos y para nosotros».

El técnico insistió en que fue «un partido para borrarlo, para olvidarlo» y en que «tenemos que sacar muy pocas conclusiones», ni «positivas ni negativas». En ese análisis, restó trascendencia al marcador del descanso y lo redujo a «pequeños detalles» que estuvieron «a favor del equipo local»: «No tenemos que darle más importancia».

Donde sí se detuvo fue en la respuesta anímica de su equipo. «Ha demostrado corazón, ha demostrado coraje, ha demostrado que no se cae», remarcó, destacando que la Segoviana «no ha perdido la cara del partido», que «ha sacado amor propio» y que «ha defendido el escudo», incluso con un jugador menos. «Da igual perder 3-0 que si hubiésemos perdido 7-0… tranquilos, que no nos tiene que hacer daño esta derrota», trasladó que se dijo en el vestuario, asumiendo además su papel: «Voy a salir yo a dar la cara».

Bea celebró el 3-1 y citó una acción que pudo apretar el final: «Ha podido haber un posible penalti a Manchón… no sé si ha sido o no». También puso en valor el gol de Marc Tenas, un futbolista que «trabaja muchísimo» y al que «siempre» quiere en su equipo, con la esperanza de que sea «el inicio de esa racha» que ayude en adelante.

La peor noticia, admitió, fue el parte físico. «Parece que venimos de la guerra», lamentó, aludiendo a golpes y nuevas bajas: «Acabas con Ivo lateral derecho, con Rodri lateral izquierdo». A la afición le pidió que pueda estar «triste», pero «en ningún caso» preocupada: «Que siga creyendo en este equipo, que tiene mucho corazón».