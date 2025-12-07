El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Samu Manchón cae en una de las últimas acciones del encuentro ante el Bergantiños. Juan Martín / Gimnástica Segoviana

El césped artificial de Bergantiños da a luz a la peor Segoviana

Los de Iñaki Bea caen con claridad ante un rival que les sentenció con tres goles en la primera parte y no dio opción

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:37

Comenta

El estreno de la tercera camiseta, con un tono ámbar como guiño ala Catedral de Segovia, no dio suerte a la Gimnástica Segoviana, que sufrió ... en Bergantiños su segunda derrota de la temporada en una guerra de guerrillas en césped artificial, un contexto en el que no jugaba desde abril de 2024. Como entonces, perdió con claridad, la gran muestra de vulnerabilidad en lo que va de curso de un equipo que encajó en escasos 45 minutos la mitad de los goles que había recibido en los 13 partidos anteriores. Con todo, mantiene el liderato por el tropiezo del único perseguidor que podía alcanzarles, el Real Oviedo Vetusta.

