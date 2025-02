Daniel Martín acusa al gobierno de Cuéllar de mezclar política y deporte

El coordinador del CD Cuéllar Balompié y concejal del PP en el Ayuntamiento de Cuéllar, Daniel Martín, ha salido al paso de las declaraciones del ... equipo de gobierno, que denunciaba un «trasfondo político» en la controversia surgida sobre el campo de fútbol, tras su cierre temporal a los entrenamientos y la recogida de firmas para la instalación de césped artificial.

Una polémica que, según Martín, se ha trasladado al terreno personal, lo que supone que «no tienen argumentos para rebatir el asunto que se está analizando», señalando mostrarse «apenado» al ver que el equipo de gobierno ofreció una rueda de prensa en la que los únicos argumentos que se ofrecieron fueron ataques hacia su persona, considerando que hay asuntos de mayor trascendencia para el municipio.

Martín destaca que desde hace muchos años ha dedicado su tiempo a los demás, y que siempre que se le ha solicitado colaboración, no ha dudado en entregar su tiempo, y lo ha hecho de forma especial con el CD Cuéllar Balompié, «al que dedico horas, días, semanas, meses, con el único objetivo de que el fútbol pueda practicarse de manera federada desde una edad temprana. Es el único fin que me mueve y no es un 'hobby', es algo más», aseguró, destacando que lleva casi dos décadas de vida ligado al club. Señaló también que se cuenta con un equipo fiel de personas con mentalidad similar, pues dedican su tiempo a formar personas y jugadores. «Todos ellos confían en nosotros; en mi persona; en el resto, en definitiva, en el club». Tachó asimismo de «ruin» el pensar que ha tratado de politizar este asunto que, «si no hubiera sido por mí, hubiera estallado antes», asegurando que siempre ha apelado al consenso, pero para algunos el diálogo parece ser una quimera». Aseguró que su motivación al entrar en política en 2023 no era otra que aportar «mi valía profesional y tratar de impulsar Cuéllar a todos los niveles», señalando que en ningún momento ha tratado de aprovechar su condición de concejal para beneficiar a ningún colectivo, entidad o club.

Por ello, pide al equipo de gobierno que «no mezclen la ética con el derecho según les conviene», pues no existe ninguna incompatibilidad con ser edil y estar en una asociación. «Sí lo sería si tuviese la capacidad, dentro de un equipo de gobierno, de poder beneficiar con ayudas, subvenciones o decisiones, a un colectivo por formar parte de él», y asegura también que han buscado una afrenta personal «y han pinchado en hueso, porque soy una persona transparente, que no tiene un trasfondo político en esta polémica que PSOE e IU han creado hacia mi persona», para, asegura, «provocarme un desgaste personal y político», aunque afirma que «no me van a amedrentar».