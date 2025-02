El gobierno municipal de Cuéllar ve un trasfondo en la polémica del campo de fútbol

El equipo de gobierno al completo ofrecía durante la mañana de ayer una rueda de prensa para dar respuesta al comunicado emitido por el CD ... Cuéllar Balompié sobre la utilización del campo de fútbol y su cierre a los entrenamientos debido a su estado. Los concejales de PSOE e IU apuntaron la existencia de un trasfondo político en la polémica, además de acusar al club de no haber planificado la temporada con los recursos con los que contaban y reiterar sus afirmaciones de una sobreexplotación de las instalaciones.

Fue el concejal de Deportes, Jonás Gómez, quien apuntó que desde que comenzó la legislatura se han recibido peticiones de lugares alternativos, ante lo cual, el Ayuntamiento ha ofrecido alguna hora en los pabellones cubiertos, ya que se encuentran prácticamente al completo, además del pabellón del instituto, que «se quedó pequeño y no se volvió a utilizar más».

Al no encontrar alternativa, Gómez destacó que se buscaron otras opciones, como otro campo en la zona de las canchas, que no cumplía las medidas, o la utilización de campos en otras localidades. «Al comenzar la temporada se nos dijo que no había problema, que ya tenían una alternativa en Sanchonuño, aunque se pidió que fuesen los jardineros municipales de Cuéllar», lo que se denegó.

El concejal acusó directamente a Daniel Martín, coordinador del club, de planificar mal la temporada, sin contar con alternativas, y señaló que le acusa «detrás de una nota emitida por el club, de no saber los equipos que tienen. Está utilizando al club y a unas familias para montar su proyecto de club a costa del Ayuntamiento», aseguró, además de pedirle que «deje de utilizar el club para hacer política barata». Martín es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cuéllar.

Gómez apuntó que no ha planificado la temporada, ya que tiene que contar con los medios que tiene: porterías portátiles y fijas, material variado y un campo de fútbol que «cuando llueve mucho, no se puede pisar». Respecto a las peticiones de mayor mantenimiento, el edil informó de que en diez meses se han hecho tres pinchados de campo, cuatro abonados y dos recebados, pero «si se pisa el campo, no se puede mantener». A su juicio «los plazos del mantenimiento no se han cumplido porque tenían que empezar con el Campus y los entrenamientos».

Por su parte, el alcalde, Carlos Fraile, lamentó que se haya pretendido ensombrecer la gestión global utilizando «una cuestión tan bonita como debería ser el deporte y el deporte en los niños».