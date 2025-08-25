El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La culebra, en la puerta de un estanlecimiento, antes de que la recogieran los agentes. Óscar Costa

Una culebra sorprende a los vecinos en un fin de semana movido en Segovia

Solo el sábado se produjeron cinco accidentes de tráfico en el casco urbano de la ciudad

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:51

Ha sido un fin de semana marcado por diversos incidentes, entre los que destaca la aparición de una culebra en la puerta de un establecimiento ... situado a la altura del número 84 de la calle José Zorrilla en plena noche. Los agentes de la Policía Local de Segovia recogieron el reptil, cuyo origen se desconoce. Los vecinos que presenciaron la recogida no salían de su asombro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

