Una culebra sorprende a los vecinos en un fin de semana movido en Segovia
Solo el sábado se produjeron cinco accidentes de tráfico en el casco urbano de la ciudad
Segovia
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:51
Ha sido un fin de semana marcado por diversos incidentes, entre los que destaca la aparición de una culebra en la puerta de un establecimiento ... situado a la altura del número 84 de la calle José Zorrilla en plena noche. Los agentes de la Policía Local de Segovia recogieron el reptil, cuyo origen se desconoce. Los vecinos que presenciaron la recogida no salían de su asombro.
En cuanto a accidentes de tráfico, el viernes se registraron dos: un choque en la avenida Marqués de Lozoya con daños a una terraza y otro en el parking del Centro Comercial Luz de Castilla, con un vehículo fugado. El sábado 23 fue más intenso, con cinco accidentes de circulación en las calles Campo Azálvaro, Las Huertas (Hontoria), Santo Tomás, glorieta de la carretera de Palazuelos, avenida Vía Roma y Lisboa. Solo el choque en Vía Roma dejó un herido y todos arrojaron daños materiales.
En cuanto a controles de tráfico, los agentes realizaron seis de alcoholemia y drogas, con una infracción por conducir ebrio, y dos de velocidad, con diez multas. Los policías locales atendieron ocho emergencias sanitarias, cinco con traslado al hospital, y participaron en la detención por violencia de género y un hurto. También mediaron en tres conflictos entre particulares, una discusión y una queja por ruidos. En la Plaza Mayor, los agentes de cuerpo municipal de seguridad atendieron la caída de una rama en una de las acacias, sin daños personales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.