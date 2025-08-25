Detenido en Segovia un fugitivo buscado por Bulgaria por un delito grave contra el patrimonio Fue identificado por la Guardia Civil en un control preventivo de Seguridad Ciudadana en El Espinar

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 47 años, residente en Barcelona, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales de Bulgaria, por un delito contra el patrimonio.

El pasado día 18 de agosto, en el marco de un dispositivo preventivo de Seguridad Ciudadana realizado en el término municipal de El Espinar, se procedió a la identificación de los ocupantes de un vehículo en el que viajaban tres personas de nacionalidad extranjera.

Uno de los hombres presentó un documento de identidad aparentemente legítimo. No obstante, tras una verificación cruzada con las bases de datos policiales, se detectó una incongruencia entre los datos reflejados en dicho documento y los que figuraban asociados a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en vigor.

Ante la sospecha fundada de suplantación de identidad, los agentes trasladaron al hombre a dependencias oficiales para realizar las comprobaciones pertinentes. Tras un minucioso análisis documental y la práctica de una reseña dactilar, se logró confirmar la verdadera identidad del hombre, sobre el cual pesaba una OEDE emitida por las autoridades judiciales de Bulgaria por un delito grave contra el patrimonio, penado con hasta 15 años de prisión.

Una vez verificada la requisitoria internacional, se procedió a la detención del hombre y a la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de cooperación judicial internacional y extradiciones en el ámbito europeo.

La Guardia Civil continúa las investigaciones para esclarecer la posible vinculación entre los delitos contra el patrimonio y la falsedad documental, un patrón recurrente en determinadas organizaciones criminales procedentes del Este de Europa, caracterizadas por su elevada especialización en el uso de documentación falsificada como herramienta para facilitar su actividad delictiva transnacional.