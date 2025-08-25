El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Detención del hombre por la Guardia Civil. El Norte

Detenido en Segovia un fugitivo buscado por Bulgaria por un delito grave contra el patrimonio

Fue identificado por la Guardia Civil en un control preventivo de Seguridad Ciudadana en El Espinar

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:46

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 47 años, residente en Barcelona, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales de Bulgaria, por un delito contra el patrimonio.

El pasado día 18 de agosto, en el marco de un dispositivo preventivo de Seguridad Ciudadana realizado en el término municipal de El Espinar, se procedió a la identificación de los ocupantes de un vehículo en el que viajaban tres personas de nacionalidad extranjera.

Uno de los hombres presentó un documento de identidad aparentemente legítimo. No obstante, tras una verificación cruzada con las bases de datos policiales, se detectó una incongruencia entre los datos reflejados en dicho documento y los que figuraban asociados a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en vigor.

Ante la sospecha fundada de suplantación de identidad, los agentes trasladaron al hombre a dependencias oficiales para realizar las comprobaciones pertinentes. Tras un minucioso análisis documental y la práctica de una reseña dactilar, se logró confirmar la verdadera identidad del hombre, sobre el cual pesaba una OEDE emitida por las autoridades judiciales de Bulgaria por un delito grave contra el patrimonio, penado con hasta 15 años de prisión.

Noticias relacionadas

Detenido en Segovia el hombre que mató presuntamente a su suegro en Aranda

Detenido en Segovia el hombre que mató presuntamente a su suegro en Aranda

Detenido en Segovia un hombre reclamado por las autoridades de Marruecos

Detenido en Segovia un hombre reclamado por las autoridades de Marruecos

Una vez verificada la requisitoria internacional, se procedió a la detención del hombre y a la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de cooperación judicial internacional y extradiciones en el ámbito europeo.

La Guardia Civil continúa las investigaciones para esclarecer la posible vinculación entre los delitos contra el patrimonio y la falsedad documental, un patrón recurrente en determinadas organizaciones criminales procedentes del Este de Europa, caracterizadas por su elevada especialización en el uso de documentación falsificada como herramienta para facilitar su actividad delictiva transnacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  3. 3 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  4. 4 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  5. 5

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  6. 6 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  7. 7 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  8. 8 Detenido por aprovechar las visitas a sus abuelas para robarles: «Es problemático y siempre miente»
  9. 9

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  10. 10

    Salen a subasta quince estudios y viviendas con garaje en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido en Segovia un fugitivo buscado por Bulgaria por un delito grave contra el patrimonio

Detenido en Segovia un fugitivo buscado por Bulgaria por un delito grave contra el patrimonio