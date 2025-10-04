El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Turistas en la explanada del castillo de Cuéllar. M. R.

Cuéllar recibió más de diez mil turistas durante los meses de verano

Los fines de semana las visitas teatralizadas fueron el producto estrella, pero bajan sus datos totales por la ausencia del turismo escolar

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:50

La oficina de turismo de la localidad de Cuéllar recibió a 10.267 turistas durante el cuatrimestre estival, incluyendo los meses de junio a septiembre, ... una cifra que supone un aumento de casi un 5% más de los que se recibieron en el mismo periodo durante el año pasado, cuando se contabilizaron algo más de 9.800.

