Cuéllar recibió más de diez mil turistas durante los meses de verano

La oficina de turismo de la localidad de Cuéllar recibió a 10.267 turistas durante el cuatrimestre estival, incluyendo los meses de junio a septiembre, ... una cifra que supone un aumento de casi un 5% más de los que se recibieron en el mismo periodo durante el año pasado, cuando se contabilizaron algo más de 9.800.

Se trata de unos datos de los que se tiene constancia por su llegada a la oficina de turismo del castillo, y que son recogidos en el registro de llegadas, pero a buen seguro habría que sumar muchos más, especialmente llegados durante las fiestas de la localidad o incluso durante la Feria Cuéllar Mudéjar, que se celebraron durante los meses de agosto y septiembre y contaron con una muy buena acogida por parte del público.

Regresando a los datos de este cuatrimestre, de los más de 10.000 turistas que pasaron por la oficina de turismo, más del 83%, en concreto 8.563 personas, consumieron alguno de los productos turísticos ofrecidos, destacando principalmente la visita guiada al castillo, seguida de las murallas y el paquete combinado que ofrece la visita al castillo y la del centro de interpretación del arte mudéjar, en la iglesia de San Martín.

En los fines de semana, las visitas teatralizadas continuaron siendo el producto estrella, pero bajó su incidencia en los cómputos totales por la falta de turismo escolar en los meses de verano.

La concejala de Turismo, Maite Sánchez, aseguró que se mantiene la tendencia al alza esperada entre los meses de junio y septiembre, tanto en el número de visitantes como en el consumo de los productos turísticos que se ofrecen, destacando datos como un aumento en los consumos, con 268 clientes más, lo que supone un incremento de un 3,23% en el número de consumidores y un índice de un 83,41% en el global del trimestre.

El mes de agosto fue el que recibió más visitantes durante la temporada estival, teniendo en cuenta eso sí, que el verano es una temporada baja para un destino de interior como Cuéllar, fundamentalmente tras la salida de los niños del colegio en el mes de junio y tras las vacaciones de julio. Sánchez destacó una preferencia habitual por el turismo de playa en estos meses del año, aunque hizo hincapié en eventos como la feria medieval o las fiestas del Rosario y los encierros de interés turístico regional, que «son un momento perfecto para atraer el turismo y encaminar la llegada de visitantes a otra de las grandes temporadas turísticas de la villa, como es el otoño».

El turismo de cercanía siguió siendo en verano el más importante, destacando, como es habitual en Cuéllar, la llegada de vecinos procedentes de Madrid, que en esta ocasión fueron 3.129; y de Castilla y León, que sumaron un total de 3.168 visitantes, de los que Valladolid es la provincia que más aportó, con 1.038 turistas llegados desde el territorio vecino, una cifra que supone casi un tercio del total de castellano leoneses interesados en Cuéllar. En este sentido, desde Turismo destacaron que el número de visitantes procedentes de las provincias de Castilla y León aumentó en un 30% respecto al año 2024.

Otro de los datos que se han observado en este cuatrimestre, es que el turismo cayó, en relación con el año anterior, en los meses de junio y julio, aumentando después, en los de agosto y septiembre. La concejala de Turismo se muestra muy satisfecha con el resultado global, más teniendo en cuenta que el turismo rural en Castilla y León ha bajado casi en un 10%. «Cuéllar se ha mantenido alejada de esa caída y ha aumentado sus visitas y consumos, lo cual nos hace sentir muy orgullosos del trabajo realizado y del equipo de guías y actores que muestran la mejor imagen de nuestro municipio», aseguró la edil, apuntando que se seguirá trabajando por apostar por un turismo deslocalizado, que aporte visitantes de comunidades más lejanas a las que nutren ahora los datos de la localidad.