Cuéllar revive su pasado medieval de la mano de su fiesta mudéjar El cortejo real y el nombramiento de José María de Juana como Alférez Mayor abrieron el programa de actividades

Mónica Rico Cuéllar Sábado, 23 de agosto 2025, 07:58 Comenta Compartir

Cuéllar Mudéjar -la fiesta de las tres culturas- abrió ayer sus puertas a miles de visitantes en el parque de la Huerta del Duque, donde ya se pueden recorrer decenas de puestos y paradas que, durante todo el fin de semana, ofrecen productos artesanales de lo más variado. Todo ello se acompaña de más de medio centenar de actividades y mucha música, gracias al festival Folk Cuéllar, que se celebra en paralelo a esta cita, en la que la villa regresa a sus raíces medievales y ensalza el arte mudéjar.

La jornada inaugural comenzó con el pregonero del duque, Juan Cáceres, quien dio paso a la salida del cortejo real desde el castillo. Damas, caballeros, bufones, juglares, la corregidora y otros personajes ataviados al más puro estilo medieval recorrieron el trayecto hasta el parque, acompañados por los dulzaineros del grupo 'A Por Ellos' y por diversos colectivos ciudadanos que este año se han sumado a la iniciativa.

Ver 28 fotos Fotos del inicio de Cuéllar Mudéjar. Mónica Rico

Una vez en el recinto, el escenario principal acogió uno de los actos más esperados del día: el pregón inaugural y el nombramiento de José María de Juana, profesor de Historia, como Alférez Mayor. El acto fue presentado por los juglares de Apatazanca Teatro. De Juana puso en valor el mudéjar cuellarano, habló del origen de las ferias en la localidad y del auge de estos encuentros comerciales en la Europa medieval. Finalizó su intervención recordando con emoción los años que ejerció la docencia en Cuéllar, rodeado ayer por muchos de sus antiguos alumnos.

La jornada continuó con danzas, juegos medievales y música tradicional, y concluyó con el primer concierto del festival Folk Cuéllar, a cargo de María de la Flor. El evento continúa hoy con la participación de numerosos grupos locales, como Hermanos Ramos, Tierra Antigua, Batukantes de Zereia, Yellow Folk y Pepe Colás y Los Punkifolkis, y finalizará esta noche con la actuación de Germán Ruíz en el escenario del Alférez.

El domingo también estará lleno de música con la participación de La Encina, la Coral Cuellarana, Flau & Cía, Dulzaifa o Dulzainas Castilviejo, encargados de hacer sonar las populares seguidillas 'A por ellos' en la Feria Medieval. Los dulzaineros y batukantes partirán desde el escenario Viandas y recorrerán el recinto en un espectáculo itinerante.

Al tradicional pasacalles de los Hermanos Ramos, hoy a las 12:00, se sumará Apatazanca Teatro, que tenía previsto un espectáculo de fuego por la noche. No obstante, tanto el grupo como el Ayuntamiento han decidido suspenderlo «por prudencia, conciencia social y respeto ante los numerosos incendios que afectan actualmente a distintos puntos del país». En su lugar, se ofrecerá un espectáculo de malabares acompañado por música de dulzaina.

En el apartado gastronómico, los visitantes pueden disfrutar de mieles, quesos, dulces, encurtidos, kebabs, crepes, patatas, pizzas, helados, pulpo y cervezas artesanas. También hay bares y coctelerías para refrescarse o reponer fuerzas. El mercado artesanal ofrece cerámica, madera, cuero, piel, jabones, juguetes, bisutería y otros artículos únicos. Además, la feria incluye exposiciones de armas medievales, máquinas de asedio, medicina antigua o escribanía. Se puede conocer cómo era la vida en un campamento medieval, ver cómo trabaja un alfarero y llevarse una pieza hecha al momento, o acercarse a la fragua, encendida a diario por los guerreros. También se organizan talleres de creación de instrumentos quirúrgicos medievales, justas y torneos en el palenque, exhibiciones de cetrería, combates y desfiles de personajes como los médicos de la peste.

Temas

Cuéllar

Comenta Reporta un error