Cuéllar continúa trabajando en el desarrollo del modelo Destino Turístico Inteligente

Cuéllar sigue avanzando en su apuesta por convertirse en Destino Turístico Inteligente (DTI) y lo hará con un refuerzo específico de personal durante los próximos ... meses. El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 176.880 euros del programa ELPEX, gestionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que permitirá contratar a cinco jóvenes desempleados para aplicar sobre el terreno la metodología DTI y desplegar nuevas estrategias de desarrollo sostenible vinculadas al turismo.

Se trata del Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, dirigido a personas de entre 18 y 30 años, inscritas como demandantes de empleo en el Ecyl y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que hayan concluido su formación. Los contratos tendrán una duración de 12 meses y estarán cofinanciados al 60% por el Fondo Social Europeo Plus. Además de cubrir costes laborales, la ayuda incluye los gastos de tutoría durante los tres primeros meses, con el objetivo de acompañar la incorporación de los nuevos trabajadores.

El Ayuntamiento señala que el objetivo central es reforzar la revalorización de Cuéllar como destino turístico inteligente, poniendo el foco en la conservación y difusión de sus recursos naturales y patrimoniales desde criterios de sostenibilidad. Para ello, las cinco contrataciones se orientarán a tres de los ejes fundamentales del modelo DTI: gobernanza, accesibilidad y sostenibilidad.

En el ámbito de la gobernanza se incorporará un periodista o graduado en Comunicación o Marketing, que se encargará de poner en valor hacia el exterior el patrimonio natural y monumental de la villa mediante campañas, coordinación de viajes de prensa y promoción en redes sociales, al tiempo que trasladará a la ciudadanía las acciones impulsadas por el Ayuntamiento. Junto a él trabajará un técnico superior en Administración y Finanzas, que deberá mejorar los canales de comunicación y registro entre los vecinos y las distintas áreas municipales para hacerlos más ágiles y eficaces.

En el eje de sostenibilidad turística se contratará a un técnico de Turismo -graduado en Historia, Historia del Arte, Turismo o Humanidades- que coordinará visitas guiadas para todos los públicos, impulsará nuevas formas de interpretación social del patrimonio y actuará como nexo entre los distintos departamentos municipales y el «lenguaje DTI». Entre sus tareas estará el desarrollo de un proyecto de paneles accesibles que dote a los monumentos de información elaborada y adaptada.

Completan el equipo dos técnicos medioambientales (técnicos en Gestión Forestal y del Medio Natural) que diseñarán acciones para avanzar hacia un municipio más sostenible: campañas de reciclaje, medidas de ahorro energético e hídrico, estrategias frente al cambio climático y mejora de la gestión y mantenimiento de los espacios naturales del término municipal, favoreciendo su conocimiento y puesta en valor.

Con estas incorporaciones, Cuéllar aspira a dar un salto cualitativo en la implantación real del modelo DTI, integrando la promoción turística, la participación ciudadana y el cuidado del entorno en una misma hoja de ruta.