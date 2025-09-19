Cuéllar avanza en los trámites para la creación de una rotonda en la carretera de Segovia El estudio de detalle necesario para la modificación de las actuales Normas Urbanísticas Municipales se encuentra en exposición

Mónica Rico Cuéllar Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:21

Cuéllar continúa avanzando en los trámites para la creación de una rotonda provisional en la antigua carretera de Segovia de la localidad, con lo que se cumple lo establecido en el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento y Parques Industriales de Levante, con el que se facilita también la implantación de un establecimiento comercial Mercadona en esa zona.

Para la creación de esta rotonda, ha sido necesario realizar un estudio de detalle a través del cual se modifican las vigentes Normas Urbanísticas Municipales, un documento sobre el cual se están recibiendo los informes sectoriales pertinentes y se encuentra en periodo de exposición, según detalló el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, que mostró su esperanza en poder aprobarlo en el pleno ordinario del mes de octubre.

Si fuera así, seguidamente el Ayuntamiento se encargaría de la licitación de las obras, previa consignación económica por parte del inversor, tal y como figura en el convenio, y es posible que se puedan simultanear las obras de urbanización de esa área donde se implantará la rotonda, con las de construcción de la nueva superficie comercial. La idea es que las obras pudieran iniciarse a principios del próximo año 2026. Según las primeras informaciones, la intención de Mercadona es que el nuevo establecimiento pueda abrir sus puertas a lo largo de la próxima primavera.

Fraile recordó que desde el pasado 3 de abril se lleva trabajando en esta cuestión. Fue en esa fecha cuando se firmó la providencia para el desarrollo del convenio con la empresa Parques Industriales de Levante, y ese mismo mes el pleno aprobó inicialmente el convenio, que se elevó a definitivo el 26 de junio. Esto dio lugar a posibilitar el estudio de detalle que ahora se encuentra en exposición.

A través del mismo se posibilita la creación de una rotonda provisional, que se establece para dar acceso al vial de servicio y al propio establecimiento comercial, en condiciones de seguridad y eficacia, tanto para vehículos utilitarios, como autobuses y vehículos industriales. «Nosotros lo que hemos tratado en todo momento es de garantizar el acceso a Cuéllar de manera fluida», aseguró Fraile, apuntando que del mismo modo se realizó con el vial de servicio donde se encuentran otros comercios y otras superficies comerciales.

Además, se trata de una apuesta por el desarrollo comercial y urbanístico del municipio, y la empresa inversora se encargará de la financiación de esta rotonda provisional de 26 metros de diámetro, cuyo diseño ha sido previsto para facilitar el tránsito en el eje sur y conectar el nuevo vial que se construyó en la zona.

La ejecución de la infraestructura será financiada íntegramente por Parques Industriales de Levante, que realizará una aportación económica inicial de 200.000 euros para la futura ejecución de una rotonda definitiva al norte del sector SUNC-5, y de 400.000 euros para el desarrollo del vial de servicio que conectará el nuevo Mercadona con la rotonda existente a la altura de la gasolinera de la cooperativa Glus.

En un futuro, una vez que esté desarrollado el vial de servicio del SUR-12, la rotonda provisional deberá desaparecer, por lo que esa zona del sector volverá a su estado original, puesto que ya no será necesaria. Desde el Ayuntamiento se continúa trabajando en el desarrollo del plan parcial en el SUR-12, que se encuentra en aprobación inicial, aunque previsiblemente necesitará alguna modificación. Posteriormente se espera también desarrollar un plan para el SUNC-5.a

