Corte de tráfico por las obras de rehabilitación del paseo Santo Domingo de Guzmán Los trabajos obligan desde este martes 7 a interrumpir el paso entre las 8:00 y las 19:00 horas desde San Marcos hasta la rotonda de IE University

El Norte Segovia Lunes, 6 de octubre 2025, 14:11

El avance en los trabajos que están llevando a cabo la Junta de Castilla y León encuadrados en el proyecto de rehabilitación del firme del paseo de Santo Domingo de Guzmán va a obligar a cortar de nuevo el tráfico de vehículos por el carril de subida desde el cruce en el barrio de San Marcos con la subida hacia el barrio incorporado de Zamarramala hasta la rotonda situada a la altura del campus privado de IE University.

La interrupción de la circulación por este tramo se alargará desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Segovia a partir del aviso remitido por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Administración autonómica.

Las obras que se van a ejecutar en parte del paseo de Santo Domingo de Guzmán, que también han hecho de los autobuses que pasaban por esta arteria hayan tenido que cambiar sus paradas e itinerarios mientras se materializan los planes de obra y que provocan este nuevo corte corresponden a la recrecida de las tapas y pozos que se suceden este trazado viario.

La previsión que maneja la Junta es que estos trabajos duren cuatro días. Fuera del horario indicado -es decir, por la noche y durante el fin de semana- en caso de no haberse completado aún las labores, el tramo permanecerá abierto al tráfico y debidamente señalizado.