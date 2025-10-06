El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
Obras de asfaltado que se llevaron a cabo en verano en la zona de San Marcos. Óscar Costa

Corte de tráfico por las obras de rehabilitación del paseo Santo Domingo de Guzmán

Los trabajos obligan desde este martes 7 a interrumpir el paso entre las 8:00 y las 19:00 horas desde San Marcos hasta la rotonda de IE University

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:11

Comenta

El avance en los trabajos que están llevando a cabo la Junta de Castilla y León encuadrados en el proyecto de rehabilitación del firme del paseo de Santo Domingo de Guzmán va a obligar a cortar de nuevo el tráfico de vehículos por el carril de subida desde el cruce en el barrio de San Marcos con la subida hacia el barrio incorporado de Zamarramala hasta la rotonda situada a la altura del campus privado de IE University.

La interrupción de la circulación por este tramo se alargará desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Segovia a partir del aviso remitido por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Administración autonómica.

Las obras que se van a ejecutar en parte del paseo de Santo Domingo de Guzmán, que también han hecho de los autobuses que pasaban por esta arteria hayan tenido que cambiar sus paradas e itinerarios mientras se materializan los planes de obra y que provocan este nuevo corte corresponden a la recrecida de las tapas y pozos que se suceden este trazado viario.

La previsión que maneja la Junta es que estos trabajos duren cuatro días. Fuera del horario indicado -es decir, por la noche y durante el fin de semana- en caso de no haberse completado aún las labores, el tramo permanecerá abierto al tráfico y debidamente señalizado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  5. 5

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  8. 8

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  9. 9 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  10. 10 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Corte de tráfico por las obras de rehabilitación del paseo Santo Domingo de Guzmán

Corte de tráfico por las obras de rehabilitación del paseo Santo Domingo de Guzmán