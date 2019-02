El cementerio de Segovia aloja una fosa común con restos de más de centenar de fusilados

«Me gustaría que viniera mucha gente a verlo y a recordarles»

Sus tíos Jesús y Manuel Serrano fueron fusilados con 21 y 19 años al comienzo de la guerra civil. «Habían venido de Francia y, no sé por qué, el 15 de agosto de 1936 vinieron a buscarlos a su casa de San Lorenzo, les dieron el paseíllo y les fusilaron», comenta Concepción González, acompañada por su esposo, Ángel Mayoral, que asiente mientras ella habla y, al final, apostilla que «yo también pasé lo mío».

Emocionada al recordar, el acto celebrado en las galerías de la antigua prisión le pareció «muy bonito, pero he pasado muy mal rato, aunque es una pena que mis hermanos, que son muy mayores, no hayan podido estar aquí». Aplaude la iniciativa del Ayuntamiento porque «nunca es tarde para recordar a las víctimas, y me gustaría que mucha gente viniera a ver lo que han hecho y a recordarles».

En su casa, comenta Concepción González, han tenido presentes a sus tíos «toda la vida, se ha hablado mucho de ellos», y por eso le ha gustado de forma especial reconocerles en las fotos «muy grandes y muy bonitas» en una de las celdas que componen el Memorial Democrático.