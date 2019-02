«Me parece muy bien este Memorial Democrático, pero ha tardado mucho» Celia Barbado, ayer en la vieja cárcel. / M. Á. L. Celia Barbado, hija de un fusilado de Nava de la Asunción, tenía cinco años «cuando salió el juicio y le pusieron la pena de muerte» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Sábado, 16 febrero 2019, 12:23

Aún recuerda Celia la visita que hizo con su madre al Obispado de Segovia para interceder por su padre, Lucas Barbado, natural de Nava de la Asunción, encarcelado en Pamplona y fusilado después. Con la memoria viva aún, asistió con 88 años a la inauguración del Memoria Democrático en La Cárcel: «Me parece muy bien este acto, pero ha tardado mucho. Está bien hacer algo por fin». Celia tenía cinco años «cuando salió el juicio y les pusieron la pena de muerte, y yo, que siempre he estado muy unida a mi madre, que se movió mucho y tuvo la ayuda de Luis Gil de Biedma, siempre iba con ella».

Vinieron a Segovia capital cuando se iba a celebrar el juicio, «y nada más llegar tuvo una denuncia de las mujeres del pueblo, de misa y comunión diaria, Dios las perdone, y aquí estuvimos hasta que se le llevaron a Pamplona».

Tiene grabada aquella visita al Obispado con su madre y otras mujeres, donde no las recibió el obispo, pero quien las atendió «las negó la ayuda y, como yo estaba sentada en una silla, se volvió a mí y, señalándome con el dedo, la dijo a mi madre 'y estos niños irán a un colegio religioso, serán educados en la religión católica y no sabrán nada de sus padres». Casi no llegó a conocerle, pero sabe todo de su padre por esa conexión especial con su madre, aunque lamenta: «La pena es que no haya nadie que lo haya vivido directamente y que pueda hablar mejor que quienes éramos tan niños».