Salida de una de las últimas ediciones del Cross de Cantimpalos. Antonio de Torre

Cantimpalos prepara su cross más incierto

Sin los ganadores de las últimas ediciones debido al Europeo de la semana que viene, el cross más relevante de la provincia busca nuevas figuras

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:33

Comenta

La encrucijada en el calendario entre la maratón de Valencia del domingo y el Europeo de cross del día 14 han dejado al Cross de ... Cantimpalos, fiel a la fecha del 8 de diciembre desde hace más de medio siglo, sin los ganadores del último lustro para su LIII edición. Entre los seleccionados para representar a España en la cita continental –incluida la segoviana Idaira Prieto– y nombres que han despegado y tienen ya un caché prohibitivo, el clásico de la provincia afrontará el lunes una de sus ediciones más abiertas, con Javi Guerra y Claudia Corral como aspirantes locales entre una nómina de promesas africanas que aseguran una mañana competida.

