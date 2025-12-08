Cantimpalos prepara su cross más incierto

La encrucijada en el calendario entre la maratón de Valencia del domingo y el Europeo de cross del día 14 han dejado al Cross de ... Cantimpalos, fiel a la fecha del 8 de diciembre desde hace más de medio siglo, sin los ganadores del último lustro para su LIII edición. Entre los seleccionados para representar a España en la cita continental –incluida la segoviana Idaira Prieto– y nombres que han despegado y tienen ya un caché prohibitivo, el clásico de la provincia afrontará el lunes una de sus ediciones más abiertas, con Javi Guerra y Claudia Corral como aspirantes locales entre una nómina de promesas africanas que aseguran una mañana competida.

El Ayuntamiento de Cantimpalos, organizador de la prueba, trata de convertir las ausencias en oportunidad. «No todos los años pueden venir los mismos atletas, también es cuestión de diversificar», subraya el concejal Alejandro López. La selección para el Europeo, a seis días vista, elimina cualquier opción de correr en Segovia, pues exige el cien por cien de descanso, por más que le duela a Idaira Prieto, ganadora en 2021. El físico también cuenta, tanto para los que acumulan la fatiga de una larga temporada como para los que aún no están listos para empezarla. No ayuda que la maratón de Valencia, una cita en la que participa mucho fondista que toca campo a través, sea en la víspera. Ha habido multitud de casos recientes de corredores que pisaban tierras segovianas cuando el calendario les daba tres o cuatro días de tregua entre los dos esfuerzos.

Los ganadores del año pasado, Martin Kiprotich y Majida Mayoouf, convocada por España, no han estado disponibles este año, resume el concejal para un proceso en el que, a grandes rasgos, elige entre los nombres que ponen sobre la mesa los representantes. Tampoco los vencedores de 2023, Rodrigue Kwizera –también ganó en 2021– y Likina Amebaw, cuya presencia ha intentado la organización, pero no ha sido posible por lesión. Respecto a la añada de 2022, falla Adel Mechaal, pero sí está la cántabra Irene Pelayo, que se impuso en un verdadero diluvio. «Lo que más nos fastidia a nivel de contratar es el Europeo porque los atletas y los representantes intentan esperar hasta el final. Si no me seleccionan, voy. Y no te puedes esperar al último día para hacerlo todo. Aun sí, creo que hay un muy bien nivel. La gente que puede, viene». El edil admite los cachés al alza. «Todo ha subido. Cantimpalos es un pueblo de 1.500 habitantes y hace un sobreesfuerzo para preparar un cross nacional de un nivel muy alto».

400 Es la cifra aproximada de atletas escolares que participarán durante la mañana, desde las 10:00 a las 14:00 horas, en distancias a partir de 800 metros.

No estarán nombres que ocuparon puestos delanteros el año pasado como Chiqui Pérez, un clásico nacional, pero sí Younes Kniya, sexto el año pasado. «Estaba muy interesado en venir». Será uno de los favoritos, junto a Abderrahmane Aferdi, que viene de ganar la media maratón entre Santurce y Bilbao en un tiempo fugaz de 1h01m09s. Llega en forma, como Pelayo, vencedora femenina en la misma prueba. Alejandro Quijada sumó en 2019 en Cantimpalos sus primeros puntos en competición oficial y ahora es un especialista en 3.000 obstáculos, prueba en la que fue campeón de Europa sub-23 y participó en septiembre en el Mundial de Tokio. Le acompañará otro mediofondista nacional como Gonzalo García, que defenderán a la delegación española junto a los hermanos Pedro e Isaac Viciosa, David Palacio, Sergio Paniagua o Samuel Martín.

Se las verán con dos kenianos que aspiran a todo. Meshack Kirwa, segundo este año en el cross de Aranda de Duero y tercero en Quintanar de la Orden. George Kiptum viene de ganar un 10.000 en asfalto en Galicia. «Por esos tiempos, son perfiles de pódium. Creemos que puede haber una bonita pelea entre cuatro o cinco, que al final es lo que se busca». En mujeres, la gran africana es Odile Nintije, de Burundi, que ha ganado la maratón de Huelva y ha sido cuarta en Quintanar de la Orden. También está Katerine Tisalema, ganadora de los 21 kilómetros en Segovia, junto a Cristina Espejo y Lidia Campo.