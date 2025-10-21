El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así quedaría el módulo cubierto, junto a las actuales pistas Antonio Prieto. El Norte

La construcción del módulo cubierto de atletismo dará comienzo en 2026

El nuevo proyecto, con un presupuesto de 3,3 millones de euros, aspira a convertir la ciudad en un referente deportivo internacional

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Martes, 21 de octubre 2025, 19:38

Comenta

La ciudad de Segovia está más cerca de contar con un moderno módulo cubierto de atletismo, infraestructura largamente demandada que transformará el panorama deportivo de ... la provincia. En una reunión mantenida ayer en Madrid, el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el concejal de Deportes, Jesús Garrido, acordaron con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el asesor técnico y director de su gabinete, Juan Luis Soto, la participación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en la cofinanciación del módulo cubierto junto a Ayuntamiento de Segovia y Junta de Castilla y León. El nuevo proyecto elaborado por el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto estimado de 3,3 millones de euros (más IVA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  6. 6 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  7. 7 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  8. 8

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10

    Las siete joyas robadas en un museo de Valladolid que siguen sin aparecer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La construcción del módulo cubierto de atletismo dará comienzo en 2026

La construcción del módulo cubierto de atletismo dará comienzo en 2026