La construcción del módulo cubierto de atletismo dará comienzo en 2026

La ciudad de Segovia está más cerca de contar con un moderno módulo cubierto de atletismo, infraestructura largamente demandada que transformará el panorama deportivo de ... la provincia. En una reunión mantenida ayer en Madrid, el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el concejal de Deportes, Jesús Garrido, acordaron con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el asesor técnico y director de su gabinete, Juan Luis Soto, la participación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en la cofinanciación del módulo cubierto junto a Ayuntamiento de Segovia y Junta de Castilla y León. El nuevo proyecto elaborado por el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto estimado de 3,3 millones de euros (más IVA).

La reunión fue muy productiva, desvelan fuentes municipales, pues en ella se presentaron los pormenores técnicos de la infraestructura y se estableció un modelo de colaboración que permitirá su ejecución. Además, se acordó la celebración de jornadas técnicas inmediatas, con una reunión prevista antes de que concluya el próximo mes de noviembre, para formalizar un protocolo entre las partes y avanzar en los plazos establecidos. El objetivo es que las obras de construcción del módulo cubierto de atletismo puedan empezar en 2026, si bien se desarrollarán en varias anualidades. La infraestructura beneficiará a los deportistas locales, pero también tiene el objetivo de atraer a atletas de otras provincias y situar a Segovia como un referente en el ámbito deportivo.

Ampliar Así será el interior del módulo. El Norte

El alcalde de Segovia, José Mazarías, expresó su «satisfacción» y destacó el compromiso de su equipo para hacer realidad el proyecto. «Hoy se ha desbloqueado una infraestructura deseada y demandada durante más de doce años. Hemos diseñado un proyecto adecuado y adaptado a las necesidades de Segovia, y este encuentro supone un paso definitivo para su construcción», afirmó Mazarías. El regidor subrayó la importancia de la instalación para los deportistas segovianos y agradeció la disposición mostrada por el presidente del CSD.

Por su parte, José Manuel Rodríguez Uribes señaló la relevancia de la colaboración interinstitucional para llevar a cabo este tipo de proyectos. «En el Consejo Superior de Deportes trabajamos para que el deporte llegue a todos los territorios. Segovia, con su gran potencial y tradición deportiva, merece contar con instalaciones modernas capaces de albergar grandes eventos. Nuestra colaboración con el Ayuntamiento es firme y leal para hacer realidad estos objetivos», aseguró el presidente del CSD, que recordó su compromiso previo con la ciudad.

Rodríguez Uribes propuso convertir a Segovia en sede de un gran evento de atletismo de dimensión internacional, que coincidiría con la conclusión de la construcción del módulo cubierto. Esta iniciativa, recibida con entusiasmo por las autoridades segovianas, podría consolidar a la ciudad como un destino clave para el atletismo a nivel nacional e internacional.