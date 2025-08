El canon turístico por alojamiento «no es para nosotros, ningún pueblo está masificado»

Luis Javier González Segovia Domingo, 3 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

¿Qué municipio está masificado para poner una tasa turística? La pregunta la formula el responsable del área de Turismo de la Diputación de Segovia, ... Javier Figueredo, que da también respuesta: «Yo creo que no hay ningún pueblo que no quiera más turistas». Su diagnóstico de un turismo «organizado» a lo largo de la provincia. «Nos pasa como en muchos sitios, que se satura todo en Semana Santa o en una fiesta concreta, pero no es la norma durante todo el año», arguye.

