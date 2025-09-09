El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de la víctima, precintado por la Guardia Civil. Antonio Tanarro

Buscan en el norte de España al hombre que prendió fuego a su expareja en Cuéllar

Su coche fue visto en Bilbao horas después de los hechos ocurridos el jueves por la mañana

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 9 de septiembre 2025, 05:56

Han pasado ya más de cien horas desde el brutal ataque perpetrado en el polígono Prado Vega de Cuéllar, donde el pasado jueves un hombre ... intentó asesinar a su expareja prendiéndole fuego dentro de un coche. La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda para dar con el presunto agresor, que ya ha sido identificado y al que se sitúa en el norte de España, aunque no se descarta ninguna hipótesis debido a los numerosos vínculos familiares que mantiene en diferentes puntos del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  2. 2

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  3. 3

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  4. 4 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  6. 6 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  7. 7 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62
  8. 8 Encuentran al matrimonio octogenario desaparecido de la residencia de Ampudia
  9. 9

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  10. 10

    Alberto Pulgar, el tiktoker que reparte dinero por las calles de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Buscan en el norte de España al hombre que prendió fuego a su expareja en Cuéllar

Buscan en el norte de España al hombre que prendió fuego a su expareja en Cuéllar