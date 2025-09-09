Buscan en el norte de España al hombre que prendió fuego a su expareja en Cuéllar

Han pasado ya más de cien horas desde el brutal ataque perpetrado en el polígono Prado Vega de Cuéllar, donde el pasado jueves un hombre ... intentó asesinar a su expareja prendiéndole fuego dentro de un coche. La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda para dar con el presunto agresor, que ya ha sido identificado y al que se sitúa en el norte de España, aunque no se descarta ninguna hipótesis debido a los numerosos vínculos familiares que mantiene en diferentes puntos del país.

Las pesquisas apuntan especialmente hacia esa zona porque el sospechoso es natural de Palencia –donde vivía antes de su entrada en prisión y su posterior traslado a Cuéllar– y porque su vehículo fue visto en Bilbao pocas horas después del intento de asesinato. Pese a la intensidad del operativo, las autoridades no han solicitado por ahora la colaboración ciudadana, una medida que solo se activa cuando no existen pistas sobre la localización del fugitivo, algo que no sucede en este caso. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Segovia confían en que el arresto pueda producirse en breve.

La investigación también avanza en paralelo para esclarecer lo ocurrido la mañana del jueves. La víctima, una mujer de 52 años, continúa ingresada en el hospital de La Paz (Madrid) con pronóstico reservado, después de haber sido trasladada en helicóptero tras el ataque. Por el momento no ha podido declarar, y el único testigo clave es el hombre que consiguió rescatarla del vehículo en llamas. Según las primeras pesquisas, la mujer había salido de su puesto de trabajo en una empresa del polígono cuando fue sorprendida por su expareja. Al intentar refugiarse en su coche, fue rociada con gasolina y el agresor prendió fuego al vehículo, quedando atrapada hasta que fue liberada por otros trabajadores de la zona que, con extintores, lograron sofocar las llamas.

El hombre en busca y captura había salido recientemente de prisión y residía en Cuéllar tras ser desterrado de Palencia. Pese a la gravedad del ataque, la mujer consiguió identificarlo como autor de los hechos antes de perder la consciencia con los servicios médicos.

La Guardia Civil investiga el caso como un nuevo episodio de violencia de género. La víctima había estado incluida anteriormente en el sistema VioGén, el protocolo estatal de protección a mujeres en riesgo, aunque su expediente estaba actualmente inactivo y no contaba con medidas de vigilancia en vigor en el momento de los hechos.