El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visitantes en la inauguración del belén en las clarisas de Cuéllar. M. Rico
Provincia de Segovia

Las belenistas de Cuéllar recrean la infancia de Jesús en sus dos nuevos montajes

La instalación que acoge la iglesia de Santa Clara de la villa segoviana está inspirada en la escena de la casa del carpintero

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:13

Comenta

Las hermanas clarisas abren un año más el coro bajo de la iglesia de Santa Clara para albergar uno de los montajes principales de la ... Asociación Cultural Belenistas de Cuéllar (Segovia), que este Adviento suma también un segundo belén en la parroquia de San Miguel. Decenas de personas ha acududido a la inauguración del primero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    La jueza decreta el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de Valladolid
  4. 4

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  5. 5

    Este es el protocolo que se aplica a los agentes que entran en prisión
  6. 6

    Segovia, desbordada: la policía multa a decenas de coches entre Vía Roma y San Gabriel
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8 Vuelca un camión con cerdos vivos en la autovía que une Segovia y Valladolid
  9. 9

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  10. 10

    Un informe técnico pedía, en 2022, la sustitución de toda la lámina impermeable de la Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las belenistas de Cuéllar recrean la infancia de Jesús en sus dos nuevos montajes

Las belenistas de Cuéllar recrean la infancia de Jesús en sus dos nuevos montajes