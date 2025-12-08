Las belenistas de Cuéllar recrean la infancia de Jesús en sus dos nuevos montajes

Las hermanas clarisas abren un año más el coro bajo de la iglesia de Santa Clara para albergar uno de los montajes principales de la ... Asociación Cultural Belenistas de Cuéllar (Segovia), que este Adviento suma también un segundo belén en la parroquia de San Miguel. Decenas de personas ha acududido a la inauguración del primero.

En Santa Clara, el presidente del colectivo, Juan González, señaló que el montaje cambia de forma notable respecto al pasado año y gira en torno a una escena: «La casa del carpintero», que sitúa al visitante en Nazaret y en la infancia de Jesús junto a María y José. El belén recrea la antigua Galilea, con relieve montañoso y un río de caudal cercano a la escena central, y recupera un misterio «muy especial» con piezas de la autora Montserrat Ribes, el primero de esta creadora adquirido por la asociación.

Además de la casa, el recorrido incluye el templo –presentado como centro de la vida de los pueblos, con presentaciones, ofrendas o estudio– y unas quince escenas bíblicas, como la Anunciación, la Huida a Egipto o el camino de los Reyes Magos. En la inauguración del belén, una de las clarisas animó a mantener viva la tradición y pidió orar por Tierra Santa y por los lugares donde hay guerra. El belén fue bendecido por el vicario parroquial, el padre Lorenzo.

El segundo montaje, instalado en San Miguel, lleva por título «Arco de ladrillo, puerta de Belén» y recrea un conjunto monumental de Cuéllar como escenario simbólico para la llegada de la Sagrada Familia. La escenografía evoca la piedra medieval, el ladrillo mudéjar y la sobriedad de la arquitectura local, convirtiendo el antiguo acceso al recinto amurallado en un portal que enlaza patrimonio e historia bíblica.