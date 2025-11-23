Abierto el plazo para inscribirse en el concurso de belenes de Villa y Tierra de Cuéllar

La Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar continúa apostando por la tradición popular, y lo hace de cara a la próxima Navidad con ... la puesta en marcha de una nueva edición de su concurso de belenes, la décima, en la que entregará premios en tres categorías y que está abierto a la participación de cualquier particular, asociación o grupo de todos los municipios que forman parte de la entidad, en total 36 repartidos en las provincias de Segovia y Valladolid.

Cuenta con la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento, y por ello, un año más, se incluye una categoría al mejor belén en edad escolar, donde se incluyen aquellos realizados por los colegios o Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, y en los que se tiene en cuenta la colaboración significativa de los niños. La mejor creación en esta categoría obtendrá un premio de 200 euros.

Además, se entregarán premios al mejor belén de exhibición artesanal, modalidad en la que tienen cabida todos aquellos elaborados con figuras tradicionales, así como al nacimiento más original, en el que se podrán presentar todos los conjuntos hechos con materiales alternativos y figuras diferentes a las representaciones tradicionales. En ambos casos, la dotación económica para los ganadores será de 200 euros. Eso sí, las bases marcan que los belenes inscritos en el concurso deberán ajustarse a las mínimas normas de tradición popular. Han de constar al menos de un misterio, es decir, un portal con las figuras principales, así como los Reyes Magos.

El periodo para apuntarse ya está abierto. Puede hacerse de forma presencial en el Ayuntamiento de Cuéllar, pero también a través de teléfono o correo electrónico. El plazo se cierra el 10 de diciembre y las visitas del jurado se llevarán a cabo los días 12, 15 y 16 de dicho mes.

Cabe destacar que en las bases se aclara que un mismo inscrito no puede optar a varios premios, por lo que únicamente puede participar en una de las categorías propuestas. Los galardones se darán a conocer a través de publicaciones en las redes sociales del Consistorio, mientras que los premios se entregarán una vez que finalicen las fiestas, el 7 de enero, en un acto público.