El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una mujer fotografiando un belén en Cuéllar. M. Rico
Provincia de Segovia

Abierto el plazo para inscribirse en el concurso de belenes de Villa y Tierra de Cuéllar

Hay tres modalidades para quienes deseen participar, las tres dotadas con un premio de 200 euros para los mejores

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:41

Comenta

La Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar continúa apostando por la tradición popular, y lo hace de cara a la próxima Navidad con ... la puesta en marcha de una nueva edición de su concurso de belenes, la décima, en la que entregará premios en tres categorías y que está abierto a la participación de cualquier particular, asociación o grupo de todos los municipios que forman parte de la entidad, en total 36 repartidos en las provincias de Segovia y Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  3. 3

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  4. 4

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  5. 5 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  6. 6

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  7. 7

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  8. 8

    Esperanza Ortega: «Sentarme en La Provinciana con una cazuelita es mi momento de tranquilidad del día»
  9. 9

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  10. 10

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abierto el plazo para inscribirse en el concurso de belenes de Villa y Tierra de Cuéllar

Abierto el plazo para inscribirse en el concurso de belenes de Villa y Tierra de Cuéllar