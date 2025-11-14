El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de personas espera el autobús que une Segovia con Madrid en la parada frente al cuartel de la Guardia Civil. Antonio de Torre
Segovia

El Ayuntamiento espera la respuesta de Adif para el intercambiador junto a la Puerta de Madrid

El alcalde asegura que este proyecto, que será costeado por el Consistorio, es independiente de la nueva estación en el sector del Velódromo

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:06

Comenta

La futura estación de autobuses proyectada en el sector del Velódromo no altera los planes del Ayuntamiento de Segovia para habilitar un apeadero o intercambiador junto a la Puerta de Madrid, frente al cuartel de la Guardia Civil. Así lo confirma el alcalde de Segovia, José Mazarías, que define esta intervención como «un proyecto diferente y además complementario» al de la nueva terminal.

El regidor explica que el Consistorio mantiene su hoja de ruta para transformar la actual parada, donde hoy los viajeros suben y bajan del autobús a la intemperie, en un intercambiador conectado con la estación de tren. Para ello, el Ayuntamiento pidió a Adif hace casi un año la cesión del «fondo de saco» de la antigua estación ferroviaria, espacio donde se ubicaría el nuevo recinto cerrado, con mejores condiciones para el flujo de usuarios de la línea con Madrid.

«Fue una de las reivindicaciones que planteamos a Adif. La propuesta no cayó mal, pero aún no hemos recibido ninguna noticia», admite Mazarías. Pese a esa falta de respuesta, insiste en que el apeadero sigue en la agenda municipal -será costeado por el Ayuntamiento- y que su ejecución no dependerá de los plazos para construir la nueva estación en el sector del Velódromo.

Según el planeamiento en estudio, el intercambiador se situaría en una posición muy próxima a la parada actual, aprovechando los terrenos de la antigua estación de tren y configurando un único punto de llegadas y salidas.

