El Velódromo tiene nuevos dueños: la futura estación de autobuses, más cerca

El sector del Velódromo deja de ser, por fin, un callejón sin salida. O al menos, eso espera el gobierno municipal del Partido Popular. La ... reciente compraventa de la mayoría de los terrenos de este sector ha permitido al Ayuntamiento de Segovia dar por desbloqueado este ámbito y situar en un horizonte próximo la construcción de la nueva estación de autobuses de la ciudad, uno de los principales compromisos del actual equipo de gobierno.

El alcalde, José Mazarías, confirmó que el nuevo propietario controla ya el 82% del suelo y que el Consistorio mantiene un 10%, mientras que el 8% restante sigue en manos de titulares minoritarios. «Después de más de un año de intensos trabajos para desbloquear el desarrollo del sector Velódromo, va a ser una realidad en breve», aseguró ayer tras la junta de gobierno local. El regidor destacó la «total sintonía» alcanzada con la propiedad mayoritaria y con los demás copropietarios.

El siguiente paso llegará este mismo mes, con la convocatoria de la junta de compensación del sector, el órgano donde se sientan todos los propietarios para planificar el desarrollo urbanístico de estos terrenos situados entre el aparcamiento del Velódromo y la actual estación de autobuses. «Antes de que acabe este mes la junta de compensación se va a reunir, al objeto de que todos los que tienen intereses puedan presentarlos y defenderlos», avanzó Mazarías.

«Tenemos una total sintonía con los nuevos propietarios mayoritarios, pero también queremos que se haga de acuerdo a los que ostentan el 8%»

El objetivo del Ayuntamiento en esa mesa es asegurarse, mediante el sistema de cesiones y compensaciones previsto en la legislación, la titularidad de todos los terrenos necesarios para la nueva estación de autobuses. «Somos propietarios del 10%, pero no es suficiente. Habrá una cesión y una compensación que nos servirá para obtener la titularidad de los terrenos que nos hacen falta para llevar a cabo el proyecto», recalcó. Aunque Mazarías no concretó el número de metros cuadrados que el Consistorio necesita para construir la estación de autobuses, reiteró que el Ayuntamiento no tiene intención de gastar un euro para aumentar ese 10% de suelo que dispone en el Velódromo. Para ello, se servirá de los aprovechamientos que le corresponden con el desarrollo del sector.

Este movimiento permitirá cumplir el protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Segovia y la Junta de Castilla y León, que fija que la Administración autonómica será la encargada de construir la nueva estación de autobuses en aquellos terrenos que el Consistorio ponga a su disposición libres de cargas.

«La creación de la nueva estación de autobuses va a ser una realidad más pronto que tarde»

«Queremos que la compensación sea justamente en este sector, porque nos hace falta para construir la estación. No podemos repetir errores del pasado», insistió el alcalde. Aunque no lo mencionó expresamente, el gobierno municipal quiere evitar problemas como los que todavía tiene que solventar en las parcelas de Prado Bonal próximas al edificio CIDE.

El resto de los terrenos del sector del Velódromo seguirán siendo de carácter privado y se destinará principalmente a vivienda, de modo que el Ayuntamiento renuncia a comprar la totalidad del suelo —una «millonada», en palabras del propio Mazarías el pasado verano— y se limita a exigir el porcentaje que le corresponde por ley cuando se pone en marcha un desarrollo urbanístico de estas características.

La situación actual es el desenlace del proceso abierto en julio de 2025, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia sacó a subasta las parcelas del Velódromo propiedad de la Sareb y no se presentó ninguna oferta. Aquella puja desierta confirmó, según el gobierno municipal, que la sociedad acabaría buscando desprenderse de unos activos que solo generaban gastos. «A la Sareb le quema esta propiedad», resumía entonces Mazarías. Meses más tarde, un nuevo propietario se ha hecho con los terrenos, aunque por el momento no se ha desvelado su identidad ni la cantidad desembolsada. La deuda del anterior dueño del suelo era de unos 25 millones de euros.

La entrada ahora de un nuevo propietario que asume el 82% del sector permite reactivar los planes sobre este ámbito, encajando por fin en él el proyecto de la nueva estación de autobuses. Para acelerar los trámites, el Ayuntamiento propone que el desarrollo del Velódromo y de la nueva estación se articule mediante un Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT). «Las conversaciones ya están adelantadas y queremos que muy pronto se celebre una reunión entre Somacyl, los propietarios y nosotros para ver a través de qué fórmula se puede impulsar y adelantar el proyecto», indicó el alcalde de la ciudad, quien, no obstante, recuerda que por delante queda «una importante tramitación urbanística» antes de llegar al diseño definitivo de la terminal.

También habrá que esperar para determinar el presupuesto de la nueva estación. Hace más de un lustro, cuando la Junta de Castilla y León se comprometió a financiar la infraestructura, el coste estimado oscilaba entre los cinco y los siete millones de euros. Sin embargo, esa cifra en la actualidad ha quedado obsoleta.

Pese al papel protagonista que se espera de Somacyl en el desarrollo del sector, el Velódromo no va a destinar parte del suelo a la construcción de vivienda pública. Todo el terreno que quede en manos de la Administración municipal será empleado para la construcción de la nueva estación de autobuses. El destino del resto de suelo, de titularidad privada, será decisión de sus dueños.

La estación actual

También está abierto el debate sobre el futuro de la estación de autobuses existente. Según explicó el regidor segoviano, se estudian dos alternativas principales: integrar el edificio actual en el nuevo complejo —de forma que todo el ámbito funcione como una única gran estación— o reconvertir la terminal en un apeadero para los autobuses que lleguen a la ciudad, mientras que el grueso de dársenas y zonas de maniobra se sitúan en la parte nueva.

«Tenemos que ver cómo se integra la actual estación con la nueva. No somos todavía conscientes de cuál va a ser el uso definitivo y la construcción definitiva», admitió Mazarías, que subrayó además que la actuación del Velódromo será «complementaria» a otros proyectos de movilidad, como es el apeadero que el Ayuntamiento quiere habilitar en la parada situada en las proximidades de la Puerta de Madrid.