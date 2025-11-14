El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Terrenos del sector del Velódromo, con la estación de autobuses en la parte izquierda y el parking en la derecha. Antonio Tanarro

Segovia

El Velódromo tiene nuevos dueños: la futura estación de autobuses, más cerca

Una empresa se ha hecho con el 82% de los terrenos y permite al Ayuntamiento empezar a diseñar la futura terminal

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:32

Comenta

El sector del Velódromo deja de ser, por fin, un callejón sin salida. O al menos, eso espera el gobierno municipal del Partido Popular. La ... reciente compraventa de la mayoría de los terrenos de este sector ha permitido al Ayuntamiento de Segovia dar por desbloqueado este ámbito y situar en un horizonte próximo la construcción de la nueva estación de autobuses de la ciudad, uno de los principales compromisos del actual equipo de gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  3. 3 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  4. 4 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  7. 7 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero
  8. 8 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Velódromo tiene nuevos dueños: la futura estación de autobuses, más cerca

El Velódromo tiene nuevos dueños: la futura estación de autobuses, más cerca