Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»

Lo que parecía ser una tarde más de verano para la familia residente en el número 1 de la calle Extramuros de Chañe terminó con ... un susto monumental y daños materiales considerables. Eran las 17:15 horas del miércoles cuando un autocar de grandes dimensiones, al dar marcha atrás, acabó estampándose contra la fachada principal de la vivienda.

En ese momento, varias personas se encontraban en el patio, intentando sobrellevar los más de 35 grados de temperatura. Dentro de la casa, dos hermanas descansaban en el salón cuando una de ellas advirtió: «Fuencis, levántate que viene un autobús». Apenas hubo tiempo de reacción. El vehículo impactó con fuerza contra la pared, provocando el desprendimiento de parte del muro y la caída de varios azulejos en el interior. Afortunadamente, no hubo heridos, aunque sí fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia debido a la tensión del momento.

«La casa está destrozada. Y por dentro todavía es peor», explica Sara Herranz, hija de una de las mujeres que se encontraba en el interior. Ella misma fue testigo del accidente desde el patio. Los bomberos tuvieron que apuntalar la estructura, y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil. Según relata Herranz, «el conductor del autobús -que transportaba trabajadores de una empresa cercana- intentó marcharse, pero conseguimos retenerle».

No es la primera vez que los vecinos de esta calle denuncian situaciones similares. El tráfico de camiones y autobuses por el centro del municipio es constante y, según los cálculos de los residentes, entre 150 y 200 vehículos de gran tonelaje atraviesan la vía cada día, desde las cinco de la madrugada hasta la medianoche. Esta situación provoca no solo ruidos y vibraciones, sino también frecuentes daños materiales. «Hace dos semanas se llevaron la cornisa de la casa de enfrente. Otra vivienda, que era un almacén, tuvo que ser derribada después del impacto de un camión», afirma Herranz.

La calle Extramuros es una vía estrecha, sin las condiciones adecuadas para soportar ese volumen y tipo de tráfico. Las maniobras de los vehículos, sobre todo cuando coinciden varios a la vez, complican la circulación e incluso derivan en enfrentamientos verbales con los vecinos. «Muchos conductores se nos encaran y hasta nos piden que quitemos nuestros coches», añade.

«Llevamos años reclamando una solución, pero nadie ha hecho nada», lamenta Herranz. De hecho, el Procurador del Común ya se pronunció sobre el tema, instando al Ayuntamiento de Chañe a prohibir el paso de vehículos pesados por el centro urbano. A pesar de ello, la situación no ha cambiado. «Ni antes ni después del pronunciamiento nos han recibido siquiera para tratar el problema», critica.

La vecina también señala la responsabilidad de otras administraciones, como la Diputación de Segovia y la Junta de Castilla y León, a quienes acusa de «inacción». Una de las propuestas más viables, según Herranz, sería el asfaltado de un camino en las afueras del municipio, que permitiría desviar el tráfico. Sin embargo, el Ayuntamiento ha respondido que ello requiere una concentración parcelaria, proceso que consideran complejo y de difícil ejecución.