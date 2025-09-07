El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Corredores en el encierro del pasado 31 de agosto. Óscar Costa

Araúz de Robles, mejor ganadería de los encierros de Cuéllar

El hierro jienense se alza con el galardón por tercer año consecutivo en reconocimiento a la bravura de sus reses

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:44

Los toros de la ganadería jienense de Araúz de Robles se alzan, por tercer año consecutivo, con el trofeo a la mejor ganadería de los ... encierros de Cuéllar, un galardón que entrega cada año la entidad organizadora de estos eventos taurinos. Se trata de un hito, pues es la primera vez en la historia del municipio que el mismo hierro consigue este reconocimiento en tres ocasiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

