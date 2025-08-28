El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fiestas en Cuéllar

Programa de las fiestas de Cuéllar

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:11

VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025

18:00 h. Concurso de limonadas. Organizado por Asociación de Jóvenes Cuellaranos en la plaza Huerta Herrera.

19:00 h. Concurso de cortes. Toros de la Ganadería Clairac.

A continuación, visita a las peñas oficiales con la Corregidora, damas de honor, madrinas de las Peñas y acompañantes y corporación municipal. Acompañados por el grupo de dulzainas Castilviejo.

Presentación de las pancartas en los locales de la Peña La Plaga, Peña El Pañuelo, Panda El Soto y Peña El Embudo.

22:00 h. Inauguración del alumbrado ferial.

A continuación, baile del 'A por ellos' junto a la estatua del toro y puesta del pañuelo de fiestas. Paseos de San Francisco.

23:00 h. Concierto de 'Los Cañoneros' en la plaza Mayor.

SÁBADO 30 DE AGOSTO DE 2025

12:30 h. Misa en Honor a Nuestra Señora Del Rosario. Capilla de Santo Tomé.

13:00 h. Chateo Popular de la Peña La Plaga por las calles de la villa.

15:00 h. III Plaguella en el Bar Paralex. Venta de tickets a través de los miembros de la Peña La Plaga o en el Bar Paralex.

19:30 h. Apertura oficial de las fiestas, con repique de campana del Ayuntamiento convocando a concejo a todos los vecinos de la villa.

A continuación, procesión en honor a la Virgen del Rosario, desde la Capilla de Santo Tomé a la Iglesia de San Miguel.

Seguidamente desde el balcón de la Casa Consistorial, nombramiento oficial de la Corregidora de las Fiestas de los Encierros de Cuéllar 2025, Ana Benito Salamanca y sus Damas Marina Polo Ferreiro y Clara Olmos Gordo.

Pregón de las fiestas a cargo de Juan Carlos Llorente Mínguez, profesor emérito de historia y gran conocedor del patrimonio histórico artístico de Cuéllar.

Acto seguido, interpretación del 'A Por Ellos', por la Banda de Música Municipal de Cuéllar.

Desfile de peñas y pandas con sus madrinas y acompañantes:

Panda El Soto, madrina Paula Juan Fuentes y acompañante Álvaro Gómez Gómez.

Peña La Plaga, madrina Enma Velasco Gómez y acompañante Luis Ángel Velasco Rodríguez.

Peña El Embudo, madrina África Laguna Español y acompañante Álvaro Ballesteros García.

Peña El Pañuelo, madrina Ana María Montero Alonso y acompañante Fernando Martín Alonso.

00:00 h. Baile de Rueda Nocturno. Desde la plaza de los Coches, por las calles céntricas de Cuéllar. Organiza Peña La Plaga.

00:00 h. Orquesta Cañón en la plaza de La Soledad.

01:00 h. Charanga nocturna Peña El Embudo. Desde la sede por las calles de la Villa.

01:00 h. Macrodiscoteca Mobile Disco 'Locos por la Música', con Alfonso Asenjo y Mc Fly en la plaza Huerta Herrera.

DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'Los Ramos'.

09:30 h. Primer Encierro con toros de la Ganadería Araúz de Robles.

A continuación, probadilla amenizada por la Charanga 'El Relamido' de la Peña La Plaga.

11:00 h. Gigantes y Cabezudos a cargo de la Charanga 'Flau&Cía', desde la plaza Mayor.

11:30 h. Misa solemne en honor a la Virgen del Rosario en la Parroquia de San Miguel.

12:00 h. Inscripciones para participar en el XXXI Concurso de Bebedores de Bota. Organizado por la Peña La Plaga.

12:30 h. XXXI Concurso de Bebedores de Bota. Organizado por la Peña La Plaga.

A continuación, bingo y rifas plagueras con premios.

14:30 h. Chateo Popular amenizado por la Charanga 'El Relamido' y Peña La Plaga.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora y sus damas, madrinas y acompañantes de las Peñas Oficiales, desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga 'El Relamido' y la Peña La Plaga.

18:30 h. Corrida de toros de la Ganadería Araúz de Robles para los diestros Morenito de Aranda, Javier Herrero y Álvaro Lorenzo.

Amenizada por la Charanga de la Peña La Plaga y la Banda Municipal de Cuéllar.

20:00 h. Teatro Mutis 'La Rebelión de los Caracoles'. Espectáculo familiar en el interior de la iglesia de san Francisco. Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. Noche Amarilla. Tradicionales Sopas de Ajo, calle Las Parras. Organizado por la Peña El Embudo.

23:30 h. Concierto Rocking Girls en la plaza Huerta Herrera.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'A por Ellos'.

09:30 h. Segundo Encierro. Toros de la Ganadería Partido de Resina.

A continuación, probadilla amenizada por la Charanga de la Peña El Pañuelo.

Seguidamente Encierro de Promoción. Desde la Plaza de Toros a los Paseos de San Francisco.

11:00 h. Gigantes y Cabezudos a cargo de la Charanga Flau&Cía, desde la plaza Mayor.

12:00 h. a 13:30 h. XII Descenso de San Pedro. Desde la plaza Mayor. Amenizado por la Charanga 'Sonido Ibérico' y organizado por la Peña El Pañuelo.

A continuación, vermú con la Charanga Sonido Ibérico.

13:30 h. I Encierro del Chupete. Suelta desde la plaza de la Huerta Herrera. Organiza la Panda El Soto.

A continuación, clases de cortes, saltos y quiebros por los recortadores cuellaranos en la Huerta Herrera.

14:00 h. Chateo Popular. Amenizado por la Charanga 'Sarao' y la Peña El Pañuelo.

14:30 h. Concurso de disfraces 'Temática refranes'. Organizado por la Asociación de Jóvenes Cuellaranos.

18:00 h. a 21:00 h. Atracciones hinchables en el Patio del Colegio La Villa.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora, sus damas y madrinas de las Peñas Oficiales. Desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga 'Sonido Ibérico' y la Peña El Pañuelo.

18:30 h. Corrida de toros de la Ganadería Partido de Resina para los diestros Juan de Castilla, Jesús Enrique Colombo y André Lagravere.

Amenizada por la Charanga de la Peña El Pañuelo y la Banda Municipal de Cuéllar.

20:30 h. Tardeo con la Charanga Flau & Cía. Desde la plaza de los Coches.

23:30 h. Orquesta Pikante en la plaza de La Soledad.

MARTES2 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y Pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro, a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'Marchamo'

09:30 h. Tercer Encierro. Toros de la Ganadería Rosa Rodríguez.

A continuación, probadilla y 'Quita el pañuelo a la vaca', actividad organizada por la peña La Plaga y amenizada por la Charanga de la Panda El Soto.

Seguidamente Encierro de Promoción. Desde la Plaza de Toros a los Paseos de San Francisco.

11:30 h. Gigantes y Cabezudos a cargo de la Charanga Flau & Cía. Desde la plaza Mayor.

12:30 h. Piñata Infantil. Paseos de San Francisco. Organiza Peña El Pañuelo.

14:00 h. Fiesta de la Espuma. Plaza Huerta Herrera. Organiza Peña El Embudo.

14:00 h. Chateo de los Huevos. Amenizado por la 'Charanga El Conejo de La Loles' y Panda El Soto.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora, sus damas y madrinas de las Peñas Oficiales. Desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros.

Amenizado por la Charanga 'Los Pirris' y la Panda El Soto.

18:30 h. Corrida de toros de la Ganadería Rosa Rodríguez para los rejoneadores Luis Rouxinol JR., Guillermo Hermoso de Mendoza, Sebastián Fernández.

Amenizada por la Charanga de la Panda El Soto y la Banda Municipal de Cuéllar.

19:30 h. a 21:00 h. Toro Amarillo (juegos populares infantiles) en la calle Las Parras. Organizado por la Peña El Embudo.

20:30 h. Pasacalles de los Batukantes de Zereia por las calles de la villa.

22:00 h. Verbenilla del Huevo Frito. Plaza Huerta Herrera. Organizado por la Panda El Soto.

Seguidamente, rifas y bingo popular. Plaza Huerta Herrera. Organizado por la Panda El Soto.

23:30 h. Conciertos 'Muñeca de Trapo' Tributo a la Oreja de Van Gogh y 'Sinestesia' .Plaza La Soledad.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'Dulzaifa'.

09:30 h. Cuarto Encierro. Novillos de la Ganadería Montes de Oca.

A continuación, probadilla amenizada por la Charanga de la Peña El Embudo.

Seguidamente Encierro de Promoción.

13:30 h. II Encierro del Chupete. Suelta desde la plaza de la Huerta Herrera. Organiza la Panda El Soto.

14:00 h. Chateo Popular con el Chateo del Jamón. Amenizado por la Charanga 'La Huevera' por los bares de la villa. Organizado por la Peña El Embudo.

18:30 h. The Canario´s Fest On Road con Dj Ocaña, Dj Boti, Nico Martínez, Dj Richi, JChris, Dj Bacardit y Lady Tupé en la plaza de los Coches.

Bingo popular. Organizado por la Peña la Plaga en la plaza de los Coches.

20:00 h. Teatro Mutis 'El Tesoro de la serpiente Guaguadú'. Interior de la iglesia de San Francisco. Entrada gratuita hasta completar aforo.

23:30 h. Concierto 'El Último Guateque' (música de los años 60-70). Plaza Mayor.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'La Encina'.

09:30 h. Quinto Encierro. Novillos de la Ganadería Aurelio Hernando.

A continuación, probadilla amenizada por el grupo de dulzainas cuellarano 'Collara'.

Seguidamente Encierro de Promoción. Desde la Plaza de Toros a los Paseos de San Francisco.

13:00 h. Tronadera y baile de La Rueda. Desde la plaza de los Coches, calle Parras y calle Santa Cruz hasta la plaza Mayor a cargo de los grupos de dulzainas cuellaranos. Organizan las Peñas Oficiales de la villa y Ayuntamiento de Cuéllar.

14:30 h. Chateo de las Peñas desde la Plaza Mayor por las calles de la villa.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora, sus damas, madrinas y acompañantes de las Peñas Oficiales. Desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros. Amenizada por la Charanga de la Peña El Embudo.

18:30 h. Novillada con picadores con novillos de Aurelio Hernando para los novilleros para los novilleros Borja Ximelis, Jesús Yglesias y Salvador Herrero. Amenizada por la Banda Municipal de Cuéllar.

Para finalizar desfile de Peñas y Pandas en la Plaza de Toros, entrega de obsequios y baile del 'A Por Ellos'.

23:00 h. Fin de fiesta con 'Summer Nights' con los Djs Cuellaranos. Plaza La Soledad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  3. 3 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  6. 6

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  7. 7

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  8. 8

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  9. 9 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  10. 10 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Programa de las fiestas de Cuéllar