Programa de las fiestas de Cuéllar

VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025

18:00 h. Concurso de limonadas. Organizado por Asociación de Jóvenes Cuellaranos en la plaza Huerta Herrera.

19:00 h. Concurso de cortes. Toros de la Ganadería Clairac.

A continuación, visita a las peñas oficiales con la Corregidora, damas de honor, madrinas de las Peñas y acompañantes y corporación municipal. Acompañados por el grupo de dulzainas Castilviejo.

Presentación de las pancartas en los locales de la Peña La Plaga, Peña El Pañuelo, Panda El Soto y Peña El Embudo.

22:00 h. Inauguración del alumbrado ferial.

A continuación, baile del 'A por ellos' junto a la estatua del toro y puesta del pañuelo de fiestas. Paseos de San Francisco.

23:00 h. Concierto de 'Los Cañoneros' en la plaza Mayor.

SÁBADO 30 DE AGOSTO DE 2025

12:30 h. Misa en Honor a Nuestra Señora Del Rosario. Capilla de Santo Tomé.

13:00 h. Chateo Popular de la Peña La Plaga por las calles de la villa.

15:00 h. III Plaguella en el Bar Paralex. Venta de tickets a través de los miembros de la Peña La Plaga o en el Bar Paralex.

19:30 h. Apertura oficial de las fiestas, con repique de campana del Ayuntamiento convocando a concejo a todos los vecinos de la villa.

A continuación, procesión en honor a la Virgen del Rosario, desde la Capilla de Santo Tomé a la Iglesia de San Miguel.

Seguidamente desde el balcón de la Casa Consistorial, nombramiento oficial de la Corregidora de las Fiestas de los Encierros de Cuéllar 2025, Ana Benito Salamanca y sus Damas Marina Polo Ferreiro y Clara Olmos Gordo.

Pregón de las fiestas a cargo de Juan Carlos Llorente Mínguez, profesor emérito de historia y gran conocedor del patrimonio histórico artístico de Cuéllar.

Acto seguido, interpretación del 'A Por Ellos', por la Banda de Música Municipal de Cuéllar.

Desfile de peñas y pandas con sus madrinas y acompañantes:

Panda El Soto, madrina Paula Juan Fuentes y acompañante Álvaro Gómez Gómez.

Peña La Plaga, madrina Enma Velasco Gómez y acompañante Luis Ángel Velasco Rodríguez.

Peña El Embudo, madrina África Laguna Español y acompañante Álvaro Ballesteros García.

Peña El Pañuelo, madrina Ana María Montero Alonso y acompañante Fernando Martín Alonso.

00:00 h. Baile de Rueda Nocturno. Desde la plaza de los Coches, por las calles céntricas de Cuéllar. Organiza Peña La Plaga.

00:00 h. Orquesta Cañón en la plaza de La Soledad.

01:00 h. Charanga nocturna Peña El Embudo. Desde la sede por las calles de la Villa.

01:00 h. Macrodiscoteca Mobile Disco 'Locos por la Música', con Alfonso Asenjo y Mc Fly en la plaza Huerta Herrera.

DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'Los Ramos'.

09:30 h. Primer Encierro con toros de la Ganadería Araúz de Robles.

A continuación, probadilla amenizada por la Charanga 'El Relamido' de la Peña La Plaga.

11:00 h. Gigantes y Cabezudos a cargo de la Charanga 'Flau&Cía', desde la plaza Mayor.

11:30 h. Misa solemne en honor a la Virgen del Rosario en la Parroquia de San Miguel.

12:00 h. Inscripciones para participar en el XXXI Concurso de Bebedores de Bota. Organizado por la Peña La Plaga.

12:30 h. XXXI Concurso de Bebedores de Bota. Organizado por la Peña La Plaga.

A continuación, bingo y rifas plagueras con premios.

14:30 h. Chateo Popular amenizado por la Charanga 'El Relamido' y Peña La Plaga.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora y sus damas, madrinas y acompañantes de las Peñas Oficiales, desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga 'El Relamido' y la Peña La Plaga.

18:30 h. Corrida de toros de la Ganadería Araúz de Robles para los diestros Morenito de Aranda, Javier Herrero y Álvaro Lorenzo.

Amenizada por la Charanga de la Peña La Plaga y la Banda Municipal de Cuéllar.

20:00 h. Teatro Mutis 'La Rebelión de los Caracoles'. Espectáculo familiar en el interior de la iglesia de san Francisco. Entrada gratuita hasta completar aforo.

22:00 h. Noche Amarilla. Tradicionales Sopas de Ajo, calle Las Parras. Organizado por la Peña El Embudo.

23:30 h. Concierto Rocking Girls en la plaza Huerta Herrera.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'A por Ellos'.

09:30 h. Segundo Encierro. Toros de la Ganadería Partido de Resina.

A continuación, probadilla amenizada por la Charanga de la Peña El Pañuelo.

Seguidamente Encierro de Promoción. Desde la Plaza de Toros a los Paseos de San Francisco.

11:00 h. Gigantes y Cabezudos a cargo de la Charanga Flau&Cía, desde la plaza Mayor.

12:00 h. a 13:30 h. XII Descenso de San Pedro. Desde la plaza Mayor. Amenizado por la Charanga 'Sonido Ibérico' y organizado por la Peña El Pañuelo.

A continuación, vermú con la Charanga Sonido Ibérico.

13:30 h. I Encierro del Chupete. Suelta desde la plaza de la Huerta Herrera. Organiza la Panda El Soto.

A continuación, clases de cortes, saltos y quiebros por los recortadores cuellaranos en la Huerta Herrera.

14:00 h. Chateo Popular. Amenizado por la Charanga 'Sarao' y la Peña El Pañuelo.

14:30 h. Concurso de disfraces 'Temática refranes'. Organizado por la Asociación de Jóvenes Cuellaranos.

18:00 h. a 21:00 h. Atracciones hinchables en el Patio del Colegio La Villa.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora, sus damas y madrinas de las Peñas Oficiales. Desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros. Amenizado por la Charanga 'Sonido Ibérico' y la Peña El Pañuelo.

18:30 h. Corrida de toros de la Ganadería Partido de Resina para los diestros Juan de Castilla, Jesús Enrique Colombo y André Lagravere.

Amenizada por la Charanga de la Peña El Pañuelo y la Banda Municipal de Cuéllar.

20:30 h. Tardeo con la Charanga Flau & Cía. Desde la plaza de los Coches.

23:30 h. Orquesta Pikante en la plaza de La Soledad.

MARTES2 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y Pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro, a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'Marchamo'

09:30 h. Tercer Encierro. Toros de la Ganadería Rosa Rodríguez.

A continuación, probadilla y 'Quita el pañuelo a la vaca', actividad organizada por la peña La Plaga y amenizada por la Charanga de la Panda El Soto.

Seguidamente Encierro de Promoción. Desde la Plaza de Toros a los Paseos de San Francisco.

11:30 h. Gigantes y Cabezudos a cargo de la Charanga Flau & Cía. Desde la plaza Mayor.

12:30 h. Piñata Infantil. Paseos de San Francisco. Organiza Peña El Pañuelo.

14:00 h. Fiesta de la Espuma. Plaza Huerta Herrera. Organiza Peña El Embudo.

14:00 h. Chateo de los Huevos. Amenizado por la 'Charanga El Conejo de La Loles' y Panda El Soto.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora, sus damas y madrinas de las Peñas Oficiales. Desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros.

Amenizado por la Charanga 'Los Pirris' y la Panda El Soto.

18:30 h. Corrida de toros de la Ganadería Rosa Rodríguez para los rejoneadores Luis Rouxinol JR., Guillermo Hermoso de Mendoza, Sebastián Fernández.

Amenizada por la Charanga de la Panda El Soto y la Banda Municipal de Cuéllar.

19:30 h. a 21:00 h. Toro Amarillo (juegos populares infantiles) en la calle Las Parras. Organizado por la Peña El Embudo.

20:30 h. Pasacalles de los Batukantes de Zereia por las calles de la villa.

22:00 h. Verbenilla del Huevo Frito. Plaza Huerta Herrera. Organizado por la Panda El Soto.

Seguidamente, rifas y bingo popular. Plaza Huerta Herrera. Organizado por la Panda El Soto.

23:30 h. Conciertos 'Muñeca de Trapo' Tributo a la Oreja de Van Gogh y 'Sinestesia' .Plaza La Soledad.

MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'Dulzaifa'.

09:30 h. Cuarto Encierro. Novillos de la Ganadería Montes de Oca.

A continuación, probadilla amenizada por la Charanga de la Peña El Embudo.

Seguidamente Encierro de Promoción.

13:30 h. II Encierro del Chupete. Suelta desde la plaza de la Huerta Herrera. Organiza la Panda El Soto.

14:00 h. Chateo Popular con el Chateo del Jamón. Amenizado por la Charanga 'La Huevera' por los bares de la villa. Organizado por la Peña El Embudo.

18:30 h. The Canario´s Fest On Road con Dj Ocaña, Dj Boti, Nico Martínez, Dj Richi, JChris, Dj Bacardit y Lady Tupé en la plaza de los Coches.

Bingo popular. Organizado por la Peña la Plaga en la plaza de los Coches.

20:00 h. Teatro Mutis 'El Tesoro de la serpiente Guaguadú'. Interior de la iglesia de San Francisco. Entrada gratuita hasta completar aforo.

23:30 h. Concierto 'El Último Guateque' (música de los años 60-70). Plaza Mayor.

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

08:30 h. Dianas y pasacalles con el baile de La Rueda hasta la llegada del encierro a cargo del grupo de dulzainas cuellarano 'La Encina'.

09:30 h. Quinto Encierro. Novillos de la Ganadería Aurelio Hernando.

A continuación, probadilla amenizada por el grupo de dulzainas cuellarano 'Collara'.

Seguidamente Encierro de Promoción. Desde la Plaza de Toros a los Paseos de San Francisco.

13:00 h. Tronadera y baile de La Rueda. Desde la plaza de los Coches, calle Parras y calle Santa Cruz hasta la plaza Mayor a cargo de los grupos de dulzainas cuellaranos. Organizan las Peñas Oficiales de la villa y Ayuntamiento de Cuéllar.

14:30 h. Chateo de las Peñas desde la Plaza Mayor por las calles de la villa.

18:00 h. Pasacalles de acompañamiento a la Corregidora, sus damas, madrinas y acompañantes de las Peñas Oficiales. Desde calle Carchena hasta la Plaza de Toros. Amenizada por la Charanga de la Peña El Embudo.

18:30 h. Novillada con picadores con novillos de Aurelio Hernando para los novilleros para los novilleros Borja Ximelis, Jesús Yglesias y Salvador Herrero. Amenizada por la Banda Municipal de Cuéllar.

Para finalizar desfile de Peñas y Pandas en la Plaza de Toros, entrega de obsequios y baile del 'A Por Ellos'.

23:00 h. Fin de fiesta con 'Summer Nights' con los Djs Cuellaranos. Plaza La Soledad.